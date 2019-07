En las declaraciones previas, la portavoz del equipo de Gobierno del PSOE, Flora Bellón, ha asegurado que no votarían a favor del documento técnico de las cuentas “por coherencia”, puesto que no se trata de su gestión económica sino de “toda la gestión presupuestaria que ha hecho el PP con la que no está absolutamente de acuerdo”.

Si bien, ha aclarado que la intención del equipo de Gobierno es que esas cuentas se eleven a la auditoría del Tribunal de Cuentas por lo que se han abstenido.

También durante el pleno, el concejal de Hacienda, Luis Enrique Hidalgo, ha defendido que la política económica y presupuestaria del anterior equipo de Gobierno “no ha sido positiva para el desarrollo de la ciudad”, de hecho, en la actualidad ha tenido graves consecuencias económicas para empresarios de la ciudad que no han podido cobrar sus facturas “por la mala gestión” del PP.

Hidalgo ha recordado al portavoz del PP que desde el pasado mes de abril “ya no había dinero para pagar facturas” y que incluso cuando se concluyó el cambio del programa de contabilidad del Ayuntamiento “tampoco había dinero”.

“Hablar de nefasta gestión sería quedarme corto, podríamos hablar de inoperancia, dejación de funciones, pasividad, absoluta descoordinación en la política presupuestaria, con un gasto desaforado y sin claros objetivos económicos que llevasen al impulso que necesitaba la ciudad, de los lodos de esta gestión nos han llegado los barros actuales”, ha señalado.

HERENCIA “REAL” DE 25 MILLONES EN INVERSIÓN

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Santiago Serrano, ha insistido en la situación de “estabilidad presupuestaria” del Ayuntamiento de Talavera y además en la capacidad de financiación de 1,3 millones de euros.

Serrano ha vuelto a afirmar que la herencia “real” del gobierno municipal del PP en Talavera es de más de 25 millones de euros de inversión directa en la ciudad, y ha recordado que la única situación de inestabilidad presupuestaria en la anterior legislatura fue “por un pufo” del PSOE con una expropiación “mal hecha” de la plaza Juan de Herrera que fue corregida por el PP. “Como venía siendo habitual, ellos dejaban a deber, nosotros corregíamos la situación”, ha criticado.

En la misma línea, ha precisado, que tras comprobar los informes económicos de los técnicos municipales, el Ayuntamiento está en una “situación normal en estos meses del año” y que el anticipo de la Junta de los ingresos de la participación del Estado a los ayuntamientos, es “un adelanto de solo dos días”.

“No nos han salvado de absolutamente nada, lo único que han hecho es que lo que se solía cobrar entre los días 5 y 6 de julio, lo han adelantado dos días”, ha indicado.

A pesar de ello, Serrano ha reconocido que había una situación excepcional en el pago de las facturas a proveedores del Ayuntamiento de Talavera, aunque lo ha justificado con el cambio del programa de contabilidad y por no haber podido firmar la operación de crédito al estar en periodo electoral.

En su opinión, el equipo de Gobierno debe comprender cuál es la situación de Talavera, que tiene entre manos un Ayuntamiento difícil de gestionar pero, ha repetido, “con estabilidad presupuestaria y capacidad de financiación”.

Por último, el portavoz ‘popular’ ha pedido al equipo de Gobierno que deje de mirar a lo que ha hecho el anterior gobierno, a la vez que “deje de alarmar a los ciudadanos, deje de quejarse y se ponga a trabajar y a exponer cuál va a ser su proyecto de gobierno para estos cuatro años”.

ISLAS DEL TAJO

Otra de las cuestiones por las que ha preguntado en el pleno el portavoz del grupo municipal del PP es si el equipo de Gobierno ha tomado alguna decisión sobre la adquisición de las islas del Tajo.

Bellón ha contestado que el equipo de Gobierno está trabajando para pagar los 7,7 millones de euros que el PP ha dejado a deber a autónomos y empresarios de la ciudad, y que cuando se pague esta deuda que se traduce en 4.069 facturas, será entonces cuando se pongan a pensar si el Ayuntamiento adquiere o no dichas islas.