Así lo ha afirmado durante una reunión con agricultores que se ha celebrado en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), acompañando a la candidata del Partido Popular a la Alcaldía, Encarnación Medina, ha informado el PP en nota de prensa.

Según ha manifestado, el sector “no aguanta más el abandono y el maltrato de Emiliano García-Page, un presidente agotado y en retirada que deja tras de sí una herencia de la que los agricultores tardarán mucho tiempo en recuperarse”.

Merino considera que el PSOE no está satisfecho con haberle “asestado un golpe” mortal al sector durante la presente legislatura con sus “recortes, sus impagos y sus incumplimientos” y quiere “darle la puntilla” subiendo los impuestos a los agricultores con el diesel, por lo que se ha preguntado “si los socialistas creen que los agricultores están dispuestos a este atraco continuo de las políticas de izquierdas”.

Frente a esto, ha recordado que Paco Núñez protegerá por ley al sector agrario de la región, con la aprobación de una Ley Integral de Protección y Modernización de la Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha y creará la dirección general de Ganadería”.

Además, ha señalado que Paco Núñez va a diseñar, de la mano del sector agrario, planes estratégicos para proteger nuestra agricultura y ganadería como por ejemplo el Plan Estratégico de Agricultura Ecológica, de Sanidad Vegetal y Animal, el olivar, las leguminosas, los frutos de cáscara, los frutales de hueso o sobre cultivos hortofrutícola.

Por último, ha subrayado que el PP va a aprobar una Ley Integral de Protección y modernización de la Agricultura y la Ganadería de Castilla-La Mancha y una Agencia de Inspección y Control Agroalimentario de Castilla-La Mancha (AICAM) para velar por el equilibrio de precios.

GUARINOS PIDE EL VOTO PARA EL PP

De su lado, la candidata a las Cortes regionales, Ana Guarinos, y la candidata a la alcaldía de Azuqueca, Aure Hormaechea, han pedido este miércoles el voto para el Partido Popular en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas recordando que la formación ‘popular’ “es el cambio que necesitan Azuqueca y Castilla-La Mancha”.

Durante una visita al municipio azudense, la candidata número 1 a las Cortes regionales ha indicado que “Azuqueca necesita un cambio para mejorar y para ser mejores en todos los aspectos, como en educación, sanidad, en dependencia, o también para mejorar la seguridad de una ciudad que tiene un gobierno anclado en el pasado y que necesita un cambio urgente”.

Para Guarinos, este cambio también es necesario en Castilla-La Mancha, ya que “Page no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos con la provincia, ha anunciado planes y más planes y todos ellos se han convertido en compromisos incumplidos con la provincia de Guadalajara, lo que no podemos permitir”.

“Los guadalajareños necesitamos respeto y que se nos trate como una provincia de primera y no de segunda. No queremos más derechos pero tampoco menos. Queremos igualdad de oportunidades y un convenio sanitario con Madrid que es irrenunciable, porque no es lógico que un ciudadano de la provincia de Guadalajara se tenga que desplazar 600 kilómetros o más para hacerse una prueba diagnóstica. Necesitamos que se nos trate bien y con respeto y eso es lo que no ha hecho Page ni el PSOE durante estos cuatro años”, ha afirmado.

Según Ana Guarinos, “el presidente socialista de Castilla-la Mancha y candidato a la presidencia, Emiliano García Page no tiene credibilidad, no ha cumplido sus compromisos, nos ha defraudado, nos ha fallado, nos ha abandonado y por tanto no merece nuestra confianza”.

Guarinos ha pedido a los guadalajareños que “el próximo domingo 26 de mayo realicen una apuesta por el cambio” y ha resaltado que dicho cambio “pasa por votar en las elecciones locales, autonómicas y europeas al PP, una opción seria, comprometida y de futuro”.