La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que el Gobierno de Emiliano García-Page siga sin resolver la tramitación de las solicitudes de ayudas a autónomos y pymes de la región, algo que está generando “una autentica ansiedad” a estos sectores, ya que las ayudas “se darán por orden de llegada”.

Alonso ha criticado que esto demuestra “la ineficacia y la falta de previsión” del Ejecutivo regional, que está “más preocupado por salvar la figura política de Page que de ayudar a los castellano-manchegos”. “La situación está sobrepasando a Page y esto le lleva al bloqueo de la Comunidad Autónoma”, ha incidido.

Este sábado, la página web que ha habilitado la Junta para la tramitación de las ayudas a autónomos y pymes continúa fuera de servicio, por lo que miles de trabajadores siguen sin poder llevar a cabo estos trámites, lo que está causando una total “impotencia” a un sector que ya se ha visto “suficientemente castigado por Page desde el inicio de la crisis”.

Alonso ha indicado que esta línea de ayudas llegará a unos 10.000 autónomos, lo que para la dirigente ‘popular’ es “totalmente insuficiente”, ya que en Castilla-La Mancha, a fecha de 30 de abril, había unos 145.859 autónomos, por lo que esta medida “llega tarde y se queda corta”.

Por esto, la portavoz del PP-CLM ha criticado la “absoluta falta de sensibilidad” del Gobierno de Page con autónomos y pymes que no cuentan con el certificado digital o que no lo tienen vigente, ya que se quedarán excluidos de la posibilidad de acceder a la solicitud de las ayudas, demostrando que el Ejecutivo regional no está preocupado en ayudar a los trabajadores autónomos y pymes.

El análisis realizado por el PP-CLM también destaca que la línea destinada a las pymes de hasta nueve trabajadores será “insuficiente” ya que muchas de estas empresas no cumplirán con alguno de los requisitos –como el mantenimiento del empleo 12 meses o estar al corriente de pago— por la grave crisis que están sufriendo debido a la pandemia.

Además, Alonso ha informado de que el montante destinado por la Junta para estas ayudas es de 10 millones de euros, lo que únicamente llegaría a unas 4.000 pymes, ya que la región cuenta con cerca de 58.000.

Por último, Claudia Alonso ha exigido al Gobierno de Page que dedique todos sus esfuerzos a trabajar por la recuperación económica de Castilla-La Mancha, ayudando a autónomos y pymes con una respuesta rápida a sus problemas y no generándoles “aún más incertidumbre de la que ya están sufriendo”.