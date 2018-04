Merino, que ha visitado la I Feria de la Caza de Illana (Guadalajara) ha exigido, una vez más, al Gobierno de Emiliano García-Page y Podemos que declare la plaga de conejos, y permita la puesta en marcha de medidas excepcionales “que ayuden a controlar esta plaga que está arruinando a los agricultores de la región”.

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha consideran “incomprensible” que el Gobierno regional no ha aprobado ya la derogación del decreto por el que se declara al conejo como especie cinegética de interés preferente. Merino ha señalado que “esta falta de compromiso y de respuesta de la Consejería de Agricultura da tregua a los conejos para que sigan comiéndose los cultivos, las plantaciones y la renta de miles de familias que viven del campo en la región”.

Merino ve “insuficiente” la ampliación hasta el 30 de abril para cazar conejos en las comarcas declaradas de emergencia cinegética, segura de que “es más que evidente que esta medida no soluciona el problema, ya que los permisos concedidos por la Junta de Comunidades no alcanzan el centenar, lo que no cubre ni la mitad de los municipios afectados por la plaga de conejos que ascienden a 274 municipios de la región”, ha señalado.

Igualmente, ha informado el PP; la parlamentaria ha puesto de manifiesto la “preocupante dejadez” del Gobierno regional ante este problema, considerando que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, “anunció en el pleno de las Cortes la puesta en marcha de determinadas medidas que se han quedado en humo”.

VIUDAS

De otro lado, aprovechando la presencia de Emiliano García-Page en la Asamblea de Viudas de Castilla-La Mancha este sábado en Alcázar de San Juan, Lola Merino, ha denunciado que el presidente socialista “está quitando 400 euros a las personas que tienen una pensión de viudedad en Castilla-La Mancha, al votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018”.

Merino ha exigido a García-Page “que se deje de fotos, de engañar a todos los colectivos y, precisamente en un día como hoy, que se deje de dar la espalda a las viudas de Castilla-La Mancha” cuando “lo que tiene que hacer Page es aprobar los PGE y esa subida propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy”.