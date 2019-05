El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado su intención de crear una conexión entre los alcaldes y Europa para que lleguen cientos de millones de euros de fondos europeos directamente a los ayuntamientos, a los agricultores y a los empresarios para propiciar el desarrollo rural, el desarrollo industrial y el desarrollo de nuestros pueblos.

Así lo ha dicho esta tarde durante un acto celebrado en Guadalajara junto al candidato número tres del PP a las elecciones europeas, Antonio López Isturiz, el candidato a la alcaldía de Guadalajara, Antonio Román, y la presidenta del PP provincial y candidata número uno a las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara, Ana Guarinos. Durante el mismo, Núñez ha subrayado la importancia de votar la lista del PP para las europeas porque “es la mejor garantía de la PAC, el desarrollo industrial, la vida de nuestros ayuntamientos, y en definitiva la fortaleza de nuestro país. Solo el PP garantiza la fortaleza de España en Europa y solo una España fuerte en Europa garantiza la viabilidad de nuestro país”.

Y es que, según ha explicado, aunque en ocasiones, “cuando uno habla de Bruselas, se le parece algo muy alejado, la mayor parte del presupuesto con el que cuentan muchos ayuntamientos procede de fondos europeos así como la mayor parte de inversiones para mejorar el urbanismo, la cultura, el deporte, generar empleo viene de fondos europeos”, por lo que, a su juicio, “la conexión directa con Bruselas tiene que ser un elemento clave para el desarrollo de esta región”.

“Quiero ser el presidente regional que mayor empeño ponga en Europa para que llegue la mayor cantidad de fondos de la historia directamente a los ayuntamientos, al campo, a la agricultura y a todos aquellos elementos que pueden generar empleo, riqueza y oportunidades en nuestra tierra”, ha destacado.

Irá a Bruselas a trabajar y defender la PAC

En este sentido, ha lamentado la posición contraria mantenida hasta ahora por Page, ”que solo ha ido a Bruselas de paseo, sin que sepamos qué reuniones tiene, con quién se reúne pero que va acompañado de 14 asesores”. “Yo iré a Bruselas con agenda pública a reunirme con las personas que deciden sobre el futuro de la región y con la gente justa, no a pasear por Bruselas y no traer ni un solo céntimo a esta tierra. A Bruselas se va a trabajar y no a pasear”, ha asegurado.

Entre los aspectos que centrarán su trabajo allí, ha apuntado a su defensa de la PAC porque “no vamos a aceptar una PAC con un solo euro de reducción para nuestros agricultores y nuestro campo”, lamentando la intención que tiene el Gobierno socialista de aceptar el recorte del 30% de esta ayuda “lo cual es una catástrofe para España”. Según ha señalado, ello supondría “directamente cerrar nuestra agricultura y nuestra ganadería, impedir que ni un solo joven ni una sola mujer pueda incorporarse al campo y decirle a muchos de nuestros pueblos que hay que cerrarlos porque no hay forma de invertir en ellos”.

“La PAC es fundamental para el desarrollo de Castilla-La Mancha, para garantizar la mejora en la comercialización de nuestros productos, para garantizar la modernización de nuestras explotaciones, el surgimiento de nuevas industrias agroalimentarias, para el desarrollo de nuevas tecnologías en todos los municipios y fijar población”, ha destacado.

Por ello, ha indicado, “tenemos que gobernar en Castilla-La Mancha y los ayuntamientos para frenar la nefasta política europea del Gobierno de Pedro Sánchez, para ser un dique de contención que evite las políticas de recorte de fondos europeos que Pedro Sánchez y el PSOE quieren aplicar en nuestro país” y para “pelear en el corazón de Europa para acoger todas las líneas de incentivos empresariales, para la modernización industrial y la reindustrialización de Castilla-La Mancha”.

“Para esto hace falta que haya un Gobierno sólido y fuerte en Castilla-La Mancha pero que también votemos a la lista del PP a las elecciones europeas, porque solo teniendo un PP fuerte en Europa podremos conseguir esos objetivos, pues quien mejor defiende la PAC en Europa son los eurodiputados del PP”, ha concluido.

López-Isturiz

Por su parte, el número tres de la candidatura popular a las elecciones al Parlamento Europeo y secretario del PP europeo ha animado a confiar en esa lista para “que España vuelva a la cabeza de Europa” pues nuestro país “tiene una oportunidad para ser líder de la Unión Europea pero para ello hace falta confiar en quienes pueden llevarla a ese liderazgo, los que llevan años haciéndolo como son los eurodiputados populares, y no confiar en quienes proponen soluciones mágicas”.

“El único partido que en toda Europa ha apoyado la PAC sin recortes ha sido el PP”, ha destacado López-Isturiz, señalando asimismo la importancia de los votos al PP al Europarlamento “para seguir defendiendo la libertad en Venezuela” pues “durante estos años han sido los eurodiputados de la formación ha sido los únicos que lo han hecho frente al silencio y la complicidad de otras fuerzas políticas” con el régimen de Maduro.

Asimismo ha señalado como “el PP también ha pedido durante años reformar la euroorden para que no se den situaciones como la de Puigdemont y evitar que los independentistas se paseen por Europa manchando el nombre de España”.

Román

El candidato del PP al Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio Román, ha resaltado la importancia que tiene para los ciudadanos que todas las administraciones estén conectadas entre ellas, desde los ayuntamientos hasta las institituciones europeas y por ello ha apelado a unir el voto en el Partido Popular para que en todas ellas haya gobiernos de la formación.

Guarinos

La candidata del PP a las Cortes regionales, Ana Guarinos ha pedido “llenar las urnas de papeletas azules para que el PP gane las elecciones europeas, autonómicas y municipales porque es lo mejor para los ciudadanos”, destacando que es la garantía de más inversiones y menos impuestos para Guadalajara, Castilla-La Mancha y España.