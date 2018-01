Así lo ha avanzado el secretario general del PP regional, Vicente Tirado, en una entrevista en CMM Televisión, que ha recogido Europa Press, en la que ha expresado el deseo de su partido de que se regulen cuanto antes estos tiempos de espera “para no esperar a final de año como pretende el Ejecutivo de Emiliano García-Page, a fin de evitar mucho dolor a los castellano-manchegos”.

Tirado, que ya avanzó a finales de diciembre la intención de su partido de registrar esta Proposición de Ley, se ha mostrado convencido de que tanto el PSOE como Podemos van a apoyar esta iniciativa parlamentaria, a fin de que los tiempos de atención sanitaria “sean razonables”. “Y si no, se retratarán y se verá que la Ley de plazos es sólo un anuncio de Page para ponerlo a final de legislatura”.

De este modo se ha pronunciado después de las palabras de este lunes del presidente regional en Puertollano, donde dijo que Castilla-La Mancha contará en 2018 con una nueva legislación de carácter autonómico con la que se recupere la garantía en el cumplimiento de los plazos en los diagnósticos sanitarios y en las intervenciones quirúrgicas. “Page quiere hacer todo al final de legislatura para que no entre en vigor, como hizo Barreda y por eso perdió”, ha criticado.

“Cero ladrillos va a poner en el hospital de Puertollano y no va a construir ni un solo kilómetro de las autovía Albacete-Cuenca y Cuenca-Teruel”, ha aventurado Tirado, en referencia a los anuncios que ha hecho el presidente regional esta semana.

Dicho esto, también ha avanzado que su formación va a presentar en las Cortes una Proposición No de Ley a favor de la carrera sanitaria profesional, para que a los trabajadores de este sector “se les pague el dinero que se les debe de la productividad variable de 2016-2017”.

En el mismo sentido se ha pronunciado posteriormente en una rueda de prensa el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Lorenzo Robisco, quien ha confiado en que la Proposición de Ley de tiempos máximos de espera, que consta de un único artículo, esté en vigor “antes de marzo” porque es “una modificación sencilla”.

“Lo pedimos hoy, no queremos trampas, no queremos anuncios y que Page posponga estas soluciones al año en que se vaya a marchar, en 2019”, ha comentado Robisco, que ha pedido al presidente autonómico que no deje la aprobación de esta norma “a diez minutos de marcharse”.

AIREF

Robisco, de otro lado, ha criticado que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la región no vaya cumplir el objetivo de estabilidad de 2017, y que repita que somos los que peor sueldo tenemos de toda España, menos empleabilidad y los peores contratos”.

Además, y en referencia a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se inaugura este miércoles, el parlamentario ha lamentado que los datos de turismo no se están reflejando en el número de visitas que recibe la Comunidad Autónoma.