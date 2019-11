El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado hoy a Page qué opina de que Pedro Sánchez ponga el Gobierno de España en manos de Podemos con el beneplácito de los independentistas.

Núñez, que ha presidido el Comité Ejecutivo Regional del PP-CLM, esta tarde en Toledo, ha pedido a Page que se pronuncie sobre las consecuencias que tendrá para Castilla-La Mancha el hecho de que los independentistas tengan capacidad de gestión en el Gobierno de nuestro país.

En este sentido, ha preguntado a Page qué impacto va a tener en Castilla-La Mancha que el vicepresidente del Gobierno sea Pablo Iglesias, teniendo en cuenta el protagonismo que tiene el mundo rural en nuestra tierra, donde la agricultura y la ganadería es vital, así como las exportaciones de nuestros productos.

De esta manera, Núñez ha recordado que el pacto entre PSOE y Podemos “no es nuevo”, ya que lo vimos en la pasada legislatura en nuestra región donde Page pactó con la formación morada el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El presidente del PP-CLM ha lamentado que “200 millones de euros y unos cuantos meses después” el PSOE y Podemos escenifican un acuerdo de Gobierno que podrían haber hecho en el mes de abril y nos hubiéramos ahorrado millones, parálisis y unas nuevas elecciones”, ha apuntado.

Además, ha indicado que Sánchez no ha querido contar con Pablo Casado, puesto que no se “ha dignado a llamarle” y no le ha cogido el teléfono cuando el líder nacional del PP le llamó el pasado domingo para felicitarle por cortesía.

Núñez también ha mostrado su preocupación por los malos datos económicos de la región, ya que a día de hoy tenemos 171 mil parados, - 8.800 desempleados más en el último mes-, 16 mil son menores de 25 años, y 328 personas en el umbral de la pobreza.

También, ha lamentado que somos la región con el crecimiento económico y el PIB más bajo de la media nacional y donde mayor ha caído la contratación, con los datos “blanqueados” por la influencia económica del Corredor del Henares y el Corredor de La Sagra.

Actividad de campaña muy satisfactoria

Por otra parte, Núñez ha mostrado su satisfacción por la campaña electoral realizada por el PP-CLM con más de 6.200 interventores y apoderados que el pasado domingo representaban al partido en las mesas electorales, más de 270 impactos en medios de comunicación, más de 340 actos organizados por las direcciones provinciales, 30 de NNGG, 80 actos promovidos por la dirección regional y con la presencia de 40 líderes nacionales en Castilla-La Mancha.

Por ello, ha destacado que teniendo en cuenta el número y la calidad del trabajo el PP ha demostrado que está “activo, cohesionado y fuerte”.

Resultados electorales buenos, mejorables de cara al futuro

También, el dirigente popular ha valorado los buenos resultados electorales del PP-CLM “mejorables en el futuro”; “somos ambiciosos y nos marcamos el camino de seguir mejorando, con sensatez, pero reconociendo que los resultados son buenos en comparación con las generales del mes de abril”.

Además, ha señalado que el PP-CLM ha mejorado en 22 mil votos respecto al mes de abril y que el PSOE ha bajado en 26 mil votos, y que Vox ha subido en nuestra región cinco puntos menos que en el resto del país, y la caída de Ciudadanos ha sido más “acuciante” en comparación con otras comunidades debido a los acuerdos con el PSOE en los ayuntamientos de Ciudad Real, Guadalajara y Albacete.

El PP, la única alternativa posible al Gobierno de izquierdas

Por todo lo anterior, Núñez ha destacado que el PP es la única alternativa posible al Gobierno de izquierdas en nuestro país y al Gobierno de Page en Castilla-La Mancha.