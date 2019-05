El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presentado esta mañana en Toledo el programa electoral con el que la formación concurrirá a las próximas elecciones autonómicas, “un documento que para gobernar esta tierra en coalición con la sociedad civil, que puede votar una persona de izquierdas, de centro y de derechas, porque es un programa elaborado por las personas para mejorar la vida de las personas”.

Un programa para “cumplirse”, según ha subrayado el líder del PP regional, pues “yo no podré mirar a los ciudadanos a la cara dentro de cuatro años si no he cumplido lo que pone en este contrato con la sociedad castellanomanchega y tendría que dimitir y no ser candidato si habiendo sido presidente de la Junta no he cumplido mi programa electoral”.

Así lo ha dicho Núñez durante su intervención en un acto en el que ha estado presente el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y en el que ha explicado que el contenido del programa, que consta de 500 puntos, ha sido redactado tras escuchar a la sociedad civil castellanomanchega. “Por primera vez en la historia de la región un programa electoral ha sido elaborado recogiendo las propuestas de los más de 300 asociaciones y colectivos con los que el PP se ha reunido estos meses en una permanente ruta social”, ha dicho.

Libertad, igualdad de oportunidades, seguridad y unidad de España

Según ha señalado, estas propuestas recogen el compromiso del partido con Castilla-La Mancha y con España, “y en el ADN del PP están los principales valores de nuestro país: la libertad, la igualdad de oportunidades, la seguridad y la unidad de España, y queremos gobernar esta tierra para que ello no sufra nunca ataques”.

Así, y ante las amenazas que se avecinan “por las nefastas políticas que va a poner en marcha un Gobierno de izquierdas en nuestro país, los castellanomanchegos tienen que saber que pueden confiar en el PP-CLM, porque vamos a gobernar siendo un dique de contención a las políticas de la izquierda en España”.

“Hoy en nuestro país hay un Gobierno de izquierdas que tiene en mente poner en marcha pactos probablemente muy perjudiciales para esta región. Ya lo hemos visto en Castilla-La Mancha, donde un Gobierno del PSOE con Podemos, se ha reunido con los políticos presos por el golpe de Estado en Cataluña, ha votado en contra de la aplicación del 155, en contra de la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil y de que el español sea lengua vehicular en la educación en toda España”, ha recordado.

De este modo, ha apuntado que “es el el momento de pasar página, de pasar de un Gobierno del pasotismo y de la dejadez, como es el actual, a otro del dinamismo, de la ilusión, y con ganas de trabajar para cambiar Castilla-La Mancha y llevarla a la excelencia, para hacer de esta tierra una región de oportunidades, un espacio donde se genere empleo, se eduque en valores, se presten los mejores servicios, se ayude a los más débiles y se defiendan nuestras esencias”.

Y es que, a su juicio, “el PP es el partido que practica la mejor política liberal desde la protección social, que garantiza la libertad del hombre por encima de todo, priorizando la creación de empleo, para asegurar los servicios sociales, bajando impuestos y además amando nuestra bandera y defendiendo la igualdad y la libertad”.

Y esos pilares están recogidos en las propuestas del programa electoral regional, que pretende dar solución a los problemas que el gobierno de Page y Podemos han creado, como la falta de empleo, la falta de libertad para elegir el colegio donde queremos educar a nuestros hijos, las peores listas de espera de la historia, las dificultades para la gente que quiere tener familia y no se siente respaldada, el abandono y la tradición a la que se ha sometido a los agricultores y ganaderos y los ataques a nuestras costumbre y tradiciones.

Frente a ello propone una región en la que se recupere la dignidad de la sanidad, una Castilla-La Mancha de las libertades y una comunidad que recupere el orgullo de sentirse castellanomanchego, “basándonos en el orgullo de ser españoles”.

Propuestas electorales

Núñez ha destacado que el PP se presenta a estas elecciones autonómicas con un programa realizable, moderno y de vanguardia, con diez líneas fundamentales, la primera centrada en la Economía y el Empleo, donde ha destacado la total apuesta del PP por la creación de puestos de trabajo y por una economía saneada y pujante, para lo que “urge una bajada generalizada impuestos para las personas y para las empresas”, para hacer de Castilla-La Mancha “una tierra de oportunidades” y ha asegurado que esta región, con un Gobierno del PP, tiene que ser “un dique de contención de esas subidas de impuestos que ya ha enviado Sánchez a Bruselas”.

En este sentido ha anunciado que próximo Gobierno del PP en Castilla-La Mancha va a eliminar los impuestos de Sucesiones y Donaciones, reducirá el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en dos puntos, bajará el Impuesto de Sociedades por debajo del 20% y reducirá en un 33% en Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, eliminándolo en el caso específico de las adquisiciones de vivienda. “Una bajada de impuestos que nos haga más competitivos y beneficie a las personas”, ha remarcado.

“Queremos también medidas activas de generación de empleo y oportunidades”, ha anunciado el líder del PP regional, quien ha explicado que el PP se compromete a habilitar una partida de 20 millones de euros dirigida a la creación de empleo estable y de calidad, con la financiación del 100% durante los 6 primeros meses de contrato a las empresas y 4 meses en el segundo año. Además, se aprobará una Ley del Sector Industrial, para favorecer la instalación empresas en 5 días, modificando la ley del suelo y medioambiental.

Sanidad de excelencia

Por otro lado, ha remarcado que el PP va a apostar por una Sanidad de excelencia en Castilla-La Mancha y “cambiaremos la gestión para que sean los propios profesionales los que la gestionen”, que son los que mejor conocen sus problemas y necesidades. Y ha anunciado que la primera decisión que tomará el Gobierno del PP en Castilla-La Mancha será “aprobar una modificación de crédito para dotar a la sanidad regional del dinero suficiente para que las listas de espera, insostenibles actualmente, se reduzcan al 50% antes de Navidad”.

Asimismo, ha recalcado que el PP ampliará las plantillas en la sanidad, también en atención primaria, y pondrá en marcha la carrera profesional sanitaria que solo Castilla-la Mancha sigue sin aplicar, recuperando además el Convenio Sanitario con la Comunidad de Madrid para evitar desplazamientos interminables a muchos castellano-manchegos de las provincias de Toledo y Guadalajara.

En cuanto a la Educación, Núñez ha asegurado que el PP quiere para Castilla-La Mancha una Educación de excelencia y ha remarcado que “concibo la educación desde la libertad de los padres para elegir el camino educativo que quieren para sus hijos”, y por eso, “implantaremos de manera urgente la libre elección de centro y quitaremos la zonificación”, recuperando además el Bachillerato de Excelencia, extendiendo las becas, impulsando la Formación Profesional Dual, la enseñanza bilingüe, programas de formación para el profesorado, eliminando los barracones, apostando por la escuela rural y por la inclusión, garantizando “que ni un solo centro de educación especial se cerrará”.

Además, Núñez ha resaltado que el PP apuesta por la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha y por el mundo rural, que es básico en esta región. “Vamos a negarnos al 30% de reducción de la PAC que quiere aceptar el Gobierno del PSOE”, además de apostar por la agricultura ecológica, aprobar una Ley Integral de Protección y Modernización de la Agricultura y la Ganadería, apoyar al sector agroalimentario, y que cualquier joven que quiera montar su negocio en el mundo rural tenga el apoyo del Gobierno y ayudas.

En cuanto al agua, ha subrayado que su política se centrará en alcanzar el Plan Nacional del Agua, blindando los intereses de Castilla-La Mancha en una Mesa General del Agua con todos los colectivos, asociaciones, organizaciones, administraciones e instituciones afectadas, garantizando la prioridad de la cuenca cedente, “para que el agua deje de ser un elemento arrojadizo y lo sea de empleo, oportunidades y riqueza”.

Además, Núñez ha reafirmado su compromiso “con el bienestar social, en el que los que más ayuda necesitan deben ser el eje central”, para lo que el PP aprobará la Ley del Tercer Sector, con el objetivo de dotar de estabilidad a todos los colectivos socio-sanitarios.

“Ayudaremos a los grandes dependientes, apostaremos por la atención temprana y llevaremos a las Cortes que cualquier niño diagnosticado de cáncer reciba desde el primer momento la ayuda que necesita, para que sus padres puedan dedicarse a ellos desde el primer día, de manera que el reconocimiento lo dará directamente el pediatra”, ha declarado.

Protección de las tradiciones

El presidente del PP de Castilla-La Mancha también ha garantizado la protección de nuestras tradiciones, la caza, la pesca, la tauromaquia; “lo que nos hace únicos”, y ha anunciado la puesta en marcha de una red de municipios por la tauromaquia y la declaración como Bien de Interés Regional a los festejos que lo merezcan; además de modificar la Ley de Caza, para que la dirija la Mesa de la Caza.

Por otro lado, ha destacado el compromiso que tendrá su Gobierno respecto al deporte, para lo que “eliminaremos la vicepresidencia de Podemos y crearemos la Consejería del Deporte”, invirtiendo 15 millones de euros anuales para apoyar a clubes, federaciones, deporte escolar, deportistas de élite, e inversión en infraestructuras deportivas.

Además, en materia de Familia, ha anunciado la creación de la Consejería de Familia, apostando por ayudas a la maternidad y programas especiales y bonificaciones en la renta para las familias, así como apoyo a las familias numerosas.

Núñez, asimismo, ha resaltado que trabajaremos por los jóvenes a través de un Programa de Empleo Juvenil, un cheque de formación, la potenciación de la Formación Profesional Dual y un Plan de Vivienda Joven.

Además, en materia de comunicaciones, ha apostado por mejorar las telecomunicaciones en las zonas rurales, así como potenciar el eje Mediterráneo y por el Corredor Atlántico, por promocionar los corredores del Henares y La Sagra, así como exigir la puesta en marcha de la línea de AVE Madrid-Talavera y reivindicar al Gobierno central la solución al “tren de la vergüenza”, ha concluido.