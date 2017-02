Los representantes del PP en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha (CMM) han exigido a la directora general del Ente , Carmen Amores , que se presenten las cuentas de 2016 “por escrito y partida a partida, con su correspondiente explicación” ante “la falta de claridad y el caos económico”, mientras que el PSOE afirma que ahora son “claras y transparentes, no como en la etapa de Villa y Cospedal que eran negras y opacas” Los consejeros ‘populares’ han formulado una batería de preguntas para que la directora general responda en esta o en la próxima reunión del Consejo, relacionadas con las contrataciones, los gastos y las aportaciones extraordinarias del Gobierno de Emiliano García-Page que han podido conocerse, ha informado el PP en nota de prensa.

Los representantes del PP en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha (CMM) han exigido a la directora general del Ente, Carmen Amores, que se presenten las cuentas de 2016 “por escrito y partida a partida, con su correspondiente explicación” ante “la falta de claridad y el caos económico”, mientras que el PSOE afirma que ahora son “claras y transparentes, no como en la etapa de Villa y Cospedal que eran negras y opacas”

Esta decisión la han tomado los miembros del PP en el Consejo de Administración —que ha mantenido este martes se reunión ordinaria— “tras reconocer la propia directora que la Junta de Castilla-La Mancha había pagado ya el déficit de ocho millones de euros, aunque ha manifestado desconocer cómo se ha hecho este pago y desde dónde, según sus propias declaraciones”.

“Esto viene a incrementar el caos económico y de cuentas que tiene la televisión regional, pues, además de lo establecido en el presupuesto de CMM aprobado para 2016 que ascendió a cerca de 40 millones de euros, ahora se conoce que se ha hecho otra aportación de ocho millones, aparte de los 3,5 millones que se trasfirieron de tapadillo el pasado 4 de enero y que se conocieron tras publicarse en el Diario Oficial”, ha argumentado.

Ante la negativa de la directora general a dar información cumplida de todas las preguntas que han formilado, el PP ha decidido plantear al Gobierno regional las mismas preguntas, vía parlamentaria.

Por otra parte, los ‘populares dicen que Carmen Amores, en su comparecencia ha manifestado desconocer quién era y a qué se dedicaba un comercial por cuyo trabajó percibió 30.000 euros el pasado año, “aunque no ha tenido reparo alguno en reconocer que ha contratado un nuevo asesor personal que, según ha explicado, permanecerá con ella hasta que acabe su mandato”.

“SIGUE LA MANIPULACIÓN”

En otro orden de cosas, los consejeros ‘populares’ han tachado una vez más la política informativa del Ente de “sectaria y tendenciosa” y han puesto como ejemplo la manipulación de la noticia emitida en el informativo del día de la Constitución (6 de diciembre de 2016) “en el que sólo salió Page”.

“No salieron ni la vicepresidenta del Congreso de los Diputados (Rosa Romero), ni el vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha (Vicente Tirado), ni el Secretario de Estado de Defensa (Agustín Conde), todos ellos representantes institucionales que sí estuvieron en el acto.

“Otro ejemplo de manipulación ha sido la emisión el pasado viernes de una noticia sobre los problemas de Ciudadanos en la Diputación de Guadalajara en la que se dedicaron 2 minutos al PSOE, otros 2 a ‘Ahora’, 1,30 a Ciudadanos y ni un solo segundo al portavoz del PP. Una información claramente tendenciosa que finalizó el redactor concluyendo que todo el conflicto era por 49.000 euros”, ha explicado el consejero Juan José Alcalá.

Otra “clara muestra de sectarismo”, según el PP, se ha podido constatar “con la no emisión de ninguna información en relación a la visita del diputado nacional y ex alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, que tuvo actos importantes en apoyo de la candidatura de Pedro Sánchez en Cuenca y Talavera, muy concurridos, y que los responsables de los informativos obviaron por no ser Sánchez del gusto de Page”.

“En cambio sí se hicieron eco de las quejas de un concejal del PP de Cuenca por el proceso de selección de compromisarios al Congreso del PP y, por el contrario, volvieron a obviar las discusiones y conflictos que tuvieron lugar en la cena de Navidad del PSOE de Albacete, al que asistieron más de 150 personas que mostraron la absoluta división del PSOE en esa provincia”, ha argumentado.

De su lado, el portavoz de los consejeros socialistas en el Consejo de Administración de CMM, Patrocinio Gómez, ha lamentado que los consejeros del PP critiquen las cuentas del Ente cuando al contrario de lo que ocurría antes “ahora son claras y transparentes” no como ocurría en la etapa de Nacho Villa y Cospedal “que eran negras y opacas”.

Según Gómez, ahora las cosas se hacen “con seriedad, se da cuenta del presupuesto del Ente y los contratos se pueden ver y comprobar en el portal de transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha informado el PP en nota de prensa.

El portavoz de los consejeros socialistas ha indicado que los ‘populares’ “no están muy legitimados para hablar de las cuentas en CMM porque cuando acabaron su mandato dejaron las arcas vacías y en una situación de casi bancarrota”. Ha añadido que, según reconoció un informe del director financiero del anterior director general, “se dejó un agujero millonario de 17 millones de euros y una plantilla paralela con infinidad de contratos millonarios inasumibles”.

Además, ha añadido, la pasada semana se conocieron dos sentencias judiciales “que dejan en evidencia la mala gestión económica y de personal que llevaron a cabo en el Ente durante su etapa de gobierno”.

“A esto hay que sumar el pufo y el despilfarro por el uso de las tarjetas black para comilonas, bebidas espirituosas, taxis sin dirección o llamadas telefónicas a países lejanos del exdirector del Ente o el pufo que se destapó también el pasado año sobre que Villa regaló más de 89.000 euros a una empresa al no imponerle una sanción por el retraso de unas obras que se realizaron en Cuenca”, ha argumentado.

Para Gómez, con estas acusaciones “lo único que pretenden los dirigentes del PP es dañar la imagen de la empresa y de los profesionales que trabajan en ella con fines puramente partidistas”.

LOS CIUDADANOS CONFÍAN EN CMM

Por otra parte, Gómez ha querido desmentir las acusaciones de los consejeros del PP sobre una manipulación “que solo ellos ven”, y ha lamentado que ponga en duda el trabajo que están llevando a cabo los profesionales en el Ente, un trabajo que está siendo reconocido por los ciudadanos “que confían cada vez más en CMM como demuestra el incremento de las audiencias”.

Ahora, ha indicado, “son profesionales, con criterios profesionales, los que deciden qué noticias se emiten y como se emiten, ahora no hay ninguna redacción paralela como ocurría con Villa que se dedicaba a maltratar sin piedad a todo aquel que no siguiera los dictados del gobierno de Cospedal”.

“Y prueba del buen trabajo que se está realizando aseguró es que las audiencias en general se han incrementado un 26 por ciento en el último año, siendo la televisión autonómica con mayor incremento y los informativos de mediodía han aumentado en tres puntos, pasando del 16 al 19 por ciento”, ha dicho.

“Afortunadamente la televisión pública ha dejado de ser noticia en los telediarios nacionales por su manipulación desenfrenada o por sus ejemplos groseros de amarillismo que estaban a la orden del día cuando Nacho Villa estaba al frente de la dirección general”, ha concluido.