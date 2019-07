El candidato a la reelección ha refrendado asimismo su “compromiso con España” por encima de “presiones partidarias, sociales o mediáticas” y ha asegurado que Castilla-La Mancha no será indiferente al debate territorial.

El candidato a la reelección ha asegurado que esta legislatura "es la de la desalación, porque si no lo es, será la de la desolación" y ha defendido la necesidad de alcanzar un "acuerdo sensato" y en coherencia con las directivas marco europeas, las sentencias de los tribunales y los intereses de esta tierra.

García-Page ha reafirmado el objetivo de generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en la región a lo largo de estos próximos 4 años, así como la creación de un Plan Regional para personas mayores de 50 años que no reciben ningún tipo de subsidio por desempleo.

El presidente de Castila-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha avanzado este martes durante la primera jornada del Debate de Investidura a la Presidencia autonómica, el programa de gobierno para los próximos cuatro años que, tal y como ha recalcado, está basado en los conceptos de cohesión competitividad y sostenibilidad.

El jefe del Ejecutivo autonómico en funciones ha asegurado que no sólo hay que crecer sino “saber para qué y saber cómo mantenerlo” por lo que a las 992 medidas que conforman el programa con el que concurrió a las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, sumará nuevas propuestas a lo largo de estas dos jornadas de debate, el acto de investidura del sábado 6 de julio, así como parte de las propuestas del resto de partidos que se dieron cita en las urnas.

“Socializar la recuperación”

Con el objetivo de “socializar la recuperación” económica de Castilla-La Mancha, el presidente regional en funciones se ha comprometido a fomentar el desarrollo e implementación de políticas sociales, avanzando la creación de 2.000 mil plazas públicas de residencia para mayores, 2.000 de Ayuda a Domicilio y 2.000 de Teleasistencia al año, “tres elementos que van a generar tranquilidad en las personas mayores y facilitarán la conciliación”.

Asimismo, García-Page ha comprometido 40.000 valoraciones más del Sistema Público de Dependencia, a lo largo de toda la legislatura, y ha abogado por un “colchón de renta mínima” que “homogenice, compatibilice y evite distorsiones en muchas ayudas que damos para energía, pobreza, y familias numerosas”.

“Interesa mucho que la sociedad descanse la principal responsabilidad que tenemos y que es lo básico no le falte a nadie”, ha afirmado.

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page, ha invocado a todos los grupos parlamentarios a aprobar la Ley del Tercer Sector para que “podamos establecer programas y conciertos razonables” que garanticen el crecimiento de una gestión que tendrá al usuario como prioridad. García-Page ha avanzado asimismo que se incrementarán las tasas de cobertura gracias al tejido asociativo, y ha anunciado que esta futura Ley del Tercer Sector “será de las primeras que tramitaremos porque tiene todos los informes evacuados”.

En el ámbito normativo, García-Page ha anunciado la aprobación, durante esta legislatura, de una normativa regional con la que universalizará el servicio de Atención Temprana, convirtiendo a Castilla-La Mancha en la primera región de España en esta materia “importante para el futuro de nuestras familias y para el mejor funcionamiento de nuestros servicios tanto sanitarios como sociales”.

El presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page también ha resaltado que “hay que ser referencia con la Ley de Igualdad de estas Cortes como lo hemos sido con la Ley contra la Violencia machista”. En este aspecto, García-Page ha pedido “no mercadear para llegar a los gobiernos con conceptos que cuando una mujer es asesinada llevan a todos a hacer el mismo discurso” y ha reclamado a todos los partidos que “digan lo mismo en las concentraciones y manifestaciones contra la violencia machista que en los parlamentos”, y ha apuntado que lo contrario “es engañar”.

En el capítulo de cohesión social y territorial, García-Page también ha incluido el desarrollo y mejora del sistema sanitario público de la región con la extensión de los servicios de medicina nuclear a toda la región, la incorporación de 2.000 nuevos profesionales, la puesta en marcha de 37 nuevos quirófanos, o la ampliación de los sistemas de medición de glucosa gratuitos a todos los diabéticos tipo 1 de la región, además de la implantación de hemodiálisis para agudos en Talavera de la Reina (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

En este capítulo, García-Page ha anunciado que este martes es “el primer día” que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha recibido las llaves del nuevo hospital de Toledo. “Empieza la cuenta atrás para su apertura. Ahora comienza la mudanza y creemos que antes de un año estará perfectamente organizada”, ha asegurado.

Por último, para lograr una verdadera cohesión, ha adelantado que plateará una iniciativa legislativa para que en España se aborden los impuestos “que llevan a conflictos absurdos” y que conlleve a la homogenización de impuestos tanto en patrimonio, donaciones como en sucesiones. “Si yo busco la igualdad en la vida, entenderán que la busque cuando tenga que haber sucesiones, después de la muerte”, ha enfatizado.

“El crecimiento, la competitividad y el I+D+i son fundamentales”

El candidato a la reelección ha insistido en que “el crecimiento, la competitividad y el I+D+i son fundamentales” en el diseño de la Castilla-La Mancha del futuro y, en este sentido, ha reiterado el objetivo de generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en la región a lo largo de estos próximos 4 años, así como la creación de un Plan Regional para personas mayores de 50 años que no reciben ningún tipo de subsidio por desempleo.

Asimismo, García-Page ha adelantado la creación de la figura del “tutor para empresas”, persona que acompañará a los empresarios que decidan instalar en la comunidad autónoma proyectos de mediano a gran tamaño para que esas iniciativas sea una realidad sin trabas burocráticas.

Del mismo modo, ha anunciado la puesta marcha del llamado “Contrato puente”, así como de programas de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas y la mejora de la conciliación en las empresas y la aprobación de la Ley de Ciencia que conllevará asimismo la puesta en marcha de una agencia específica en Puertollano (Ciudad Real), que servirá para mejorar las condiciones de investigación, modernización y competitividad en Castilla-La Mancha, además de la creación de una Dirección General específica para autónomos.

El candidato a la reelección ha abogado por incluir a la Educación pública en la estrategia de competitividad, segundo eje de su programa de gobierno para los próximos 4 años. En este ámbito, García-Page ha anunciado que el Ejecutivo autonómico va a llegar a un acuerdo con los agentes sociales en el que se contemplan medidas para ir cumpliendo con la normativa, tanto en materia de ratios como en las condiciones laborales del personal docente.

En este sentido, ha explicado que “ya en este curso queremos empezar planteando mejoras en los ratios y vamos a cumplir con la legislación estatal”, comenzando con tercero y cuarto de Educación Secundaria “para este curso”.

El presidente de Castilla-La Mancha en funciones también ha hecho hincapié en que la Ley de Mecenazgo llegará a las Cortes regionales “con mucha rapidez”, además de poner en marcha otras medidas a favor de la cultura como un programa de becas de talento y otro de eventos culturales “para canalizar la creatividad de nuestra región”.

Sostenibilidad

Por último y, como tercer eje del programa de gobierno, el presidente de Castilla-La Macha se ha referido a la conservación de los recursos medioambientales de la región y ha asegurado que el problema del ATC “nos lo estamos ventilando”. Asimismo ha adelantado que habrá un plan alternativo para Villar de Cañas (Cuenca) basado en las energías limpias “que va a dejar más dinero en el Ayuntamiento del que iban repartiendo algunos antes de dimitir de la empresa pública”.

Asimismo, García-Page ha resaltado que desde Castilla-La Mancha “vamos a discutir y pelear y apretar” para que no se reduzca la Política Agraria Común (PAC) “ni un milímetro”, porque, tal y como ha recordado, ya hubo una reducción de un 13 por ciento “por las negociaciones de Cañete, y han sido otros los gobiernos los que han tenido que pagar los platos rotos”. En un marco presupuestario más “estrecho” a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, García-Page ha insistido en que hay que pelear por evitar la “reducción” de la PAC.

Por otro lado, el presidente regional en funciones ha avanzado que esta legislatura saldrá adelante la Ley de la Viña y el Vino, en la que se trazará una estrategia en combinación con la Consejería de Economía que impulse la internacionalización de los productos. “No vamos a poner puertas al campo ni a la región”, ha asegurado García-Page y, para ello, “estaremos codo a codo con el sector para vender cada vez más lejos y mejor y a mejor precio”.

En este mismo capítulo, el presidente en funciones ha defendido como “determinante” que en el concepto de sostenibilidad “seamos referencia en España con una ley de Economía Circular que haga que el medio ambiente no sea una carga sino una solución”.

Por último, García-Page se ha referido a la política de recursos hídricos de Castilla-La Mancha, asegurando que esta legislatura “es la de la desalación, porque si no lo es, será la de la desolación”.

El presidente en funciones ha defendido la necesidad de alcanzar un “acuerdo sensato” en estos cuatro años “para que cambien las cosas”.

“Yo no quiero plantear un ultimátum, pero diálogo sí y cambios y resultados que tiene que ir en coherencia y en dirección con las directivas marco europeas, con las sentencias de los tribunales y con los intereses de esta tierra”, ha hecho hincapié García-Page para quien “nunca han estado tan alineados las normas europeas, las sentencias y los intereses hídricos de Castilla-La Mancha”.

Una legislatura marcada por los pactos

El presidente regional en funciones y candidato a la reelección ha planteado una serie de acuerdos y pactos con las diferentes fuerzas políticas con representación en las Cortes regionales, así como con los agentes sociales y económicos de la comunidad autónoma que permitan a Castilla-La Mancha avanzar en distintas materias.

En primer lugar, ha apelado al diálogo entre los partidos políticos para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía y así blindar “grandes servicios públicos” que afectan al 90 por ciento de la ciudadanía como la Sanidad o la Educación.

Asimismo, ha abogado por alcanzar un acuerdo en materia de agua, “uno de los elementos trasversales” para la región. “Si en otras comunidades autónomas se proponen debatir y trasladar al Gobierno y las Cortes Generales la modificación estatutaria para abordar el asunto del agua, yo propondré hacerlo para estar en condiciones de igualdad en términos de la legislación del Estado”, ha advertido García-Page.

Asimismo, ha avanzado que en las próximas semanas “cerraremos un acuerdo estratégico sobre los planes estratégicos de empleo” que impulsa el Gobierno regional que tendrá cambios sobre los desarrollados hasta ahora porque “ha cambiado el paisaje del mercado laboral”.

En esta misma línea, ha expresado la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre cohesión territorial, “dos aspectos que se mezclan y que tendrán reflejo en el Gobierno” y que pasan por cerrar una estrategia de reto demográfico y otra sobre desarrollo rural, que aporten “cohesión territorial”.

En este mismo sentido, ha anunciado que el próximo 17 de julio, comenzarán las negociaciones para reeditar el acuerdo por el crecimiento económico de Castilla-La Mancha, con la finalidad de que “esta región los próximos cuatro años siga creciendo por encima de la media”, y siga encabezando los estándares de natalidad y crecimiento empresarial.

El candidato a la reelección ha refrendado asimismo su “compromiso con España” por encima de “presiones partidarias, sociales o mediáticas” y ha asegurado que Castilla-La Mancha no será indiferente al debate territorial.

“Yo no voy a decir lo que Trump. Castilla-La Mancha va por delante de los partidos y del Gobierno, pero no va por delante de España”, ha remarcado García-Page, quien ha ofrecido, no obstante, su colaboración al Gobierno central, “exigiendo lo que tenga que exigir para esta tierra pero ayudando a que esto funcione”, por encima de los planteamientos de las formaciones políticas independentistas.

