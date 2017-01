Según figura en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, “se acuerda incoar diligencias previas” y se llama a declarar a los “investigados Diego Ortega Abengózar y Jesús Teodoro Octavio” el próximo 13 de marzo de 2017.

El exconcejal denunciante, Ángel Puente ha explicado a Europa Press que “aunque Diego Ortega dice que no se lo han notificado, tiene conocimiento de ello desde antes de Nochebuena”, porque “no coge la carta certificada y con ello se cree que puede seguir viviendo en su realidad paralela”. Asimismo, ha ratificado que en este momento, tanto Ortega como Octavio están en situación de “investigados por presunta financiación ilegal y falsedad documental”.

“No soy yo quien les acusa, sino que es el juez el que los cita como investigados a raíz de la documentación que he presentado”, ha indicado, para recordar que además de esta denuncia por la vía penal, interpuso una querella por “injurias y calumnias” contra estos dos mismos dirigentes del PP local, cuyo acto de conciliación se celebrará este viernes, 13 de enero. Para conciliarse y evitar el juicio, Puente les solicita 30.000 euros.

Por otro lado, ha aseverado que a día de hoy, “nadie” le ha echado del partido”, como anunciaron los ahora investigados que iba a suceder. Según Puente, el presidente y el secretario general “y algunas personas más” del Partido Popular de Alcázar “se han inventado un comité, que no tenía quórum”.

Por este motivo, el exconcejal dice haber presentado documentación en el PP provincial y regional avisando de este aspecto y advirtiendo que “no se tuvo en consideración como primer punto del orden del día del siguiente comité la dimisión que se había producido de varias personas del comité ejecutivo”.

También ha informado de “otra anomalía más”, la que se produjo cuando “Diego Ortega se autoproclamó compromisario” para el Comité Nacional, ya que según Ángel Puente, esto se hizo “juntándose los cinco de siempre y ya está, sin consultar a nadie más”.

A juicio del exconcejal denunciante, “Ortega piensa que puede utilizar el Partido Popular para su propio beneficio. Vive en un mundo paralelo, porque además se cree que sigue siendo alcalde”. A esto añade que el presidente local “miente en Ciudad Real y en Toledo”, refiriéndose al PP provincial y regional, ya que a ambos “les dice que no hay juicios pendientes”.

En este sentido, ha apuntado que “ahora que está fijada la fecha y están investigados, no sé cuál será la reacción del Partido Popular”. En todo caso, Puente ha aseverado que “al existir un delito, yo no me podía callar y tenía que denunciar”.

Por último, Puente se pregunta “cómo se pagará la deuda de más de 20.000 euros que tiene el PP de Alcázar” y cómo se le abonará el alquiler al propietario de la sede local al que “se le adeudan más de dos años”.