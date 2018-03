No se descartan brumas matinales y habrá precipitaciones débiles durante la primera mitad del día en zonas de montaña, de nieve por encima 1.200-1.600 metros, subiendo la cota por la tarde hasta 1.600-2.000 metros. No se descarta que de forma ocasional y aislada llueva débilmente en el resto de la Comunidad, excepto en el sureste donde no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas mínimas sin cambios significativos y las máximas en aumento en la mitad oriental y con cambios ligeros en Toledo y Ciudad Real. Habrá heladas débiles en zonas altas del Sistema Ibérico y Central y el viento del suroeste y oeste con rachas muy fuertes en Albacete y en el oeste de Cuenca, disminuyendo a flojo por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 14 grados en Albacete, 6 y 12 en Ciudad Real, 3 y 10 grados en Cuenca, 6 y 13 en Guadalajara y 7 y 14 grados en Toledo.