Este miércoles 1 de febrero arranca el proceso de solicitud de centro educativo en Castilla-La Mancha, que concluirá el 28 de febrero, con un total de 117.217 plazas, cuyos criterios principales para adjudicarlas será la presencia de hermanos en el centro y la cercanía del entorno familiar al mismo centro.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, junto al director general de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, Álvaro Pastor.

Felpeto ha recordado que se podrá realizar una única solicitud y ha recomendado a las familias que rellenen las seis opciones de centro en las localidades en las que existe más de uno.

Entre las variaciones de este año se encuentra la inclusión de la zona de Azuqueca de Henares, tal y como solicitó el consejo escolar de la localidad, y el aumento del número de plazas en Illescas (Toledo) y en el Corredor del Henares, así como el mantenimiento de la oficina de escolarización en Talavera de la Reina que se abrió en enero de 2017.

CONSENSO EN LA ZONIFICACIÓN

“Ha habido consenso total en las zonificaciones”, ha asegurado el consejero, añadiendo que salvo el caso de Azuqueca o algún otro caso puntual, “se ha revisado por parte de las direcciones provinciales” para llegar a este acuerdo en el criterio de zonificación.

“Lo que nunca vamos a poder conseguir es un 100 por ciento de todo los alumnos que logren su plaza en el centro que han solicitado como primera opción, porque hay centros con mucha demanda y la oferta es inferior a esa demanda”, ha afirmado.

BAREMOS, PLAZAS Y ALUMNOS

Además de la existencia de hermanos matriculados y la proximidad del domicilio familiar o del entorno del trabajo, primará en la adjudicación de centro si se trata de familia numerosa, la condición de discapacidad del alumnado y la renta de la unidad familiar, por ese orden en la baremación.

Esta convocatoria de plazas se destina a aquellos alumnos que no hayan estado escolarizados en ningún centro de la región, los de segundo ciclo de Educación Infantil que cumplen 3 años antes del 31 de diciembre e 2018 y los de primer ciclo de Educación Primaria y que no continúen en el mismo centro en el cursaron Educación Infantil.

Asimismo, deberán solicitar plaza aquellos alumnos de Educación Secundaria Obligatoria salvo que no quieran seguir en el centro en el cursaron 6º de Primaria, o los que habiendo cursando 4º de ESO desean cursar cualquier modalidad de Bachillerato o los que quieran cursar un puesto escolar por traslado de otro centro.

Se ofertan un total de 117.127 plazas, de las cuales 31.127 pertenecen a segundo ciclo de Educación Infantil, 36.402 a Educación Primaria, 27.220 a Educación Secundaria y 22.378 a Bachillerato.

PLAZOS

Una vez concluya el plazo de solicitud el 28 de febrero, el 1 de marzo se abre un periodo “fuera de plazo” para presentar solicitudes hasta el 13 mayo. El 17 de abril se publicará el baremo provisional y se podrán realizar reclamaciones hasta el 27 de abril.

En los casos de empate se aplicarán los criterios de baremación anteriormente mencionados, añadiendo la presencia de padres o madres en el centro, y si continúa el empate se celebrará un sorteo público para resolver estas situaciones el 26 de abril.

Le seguirá la publicación del baremo definitivo y la resolución provisional el 14 de mayo, que tendrá un periodo de reclamaciones hasta el 21 de mayo. Finalmente, el 5 de junio se publicará la resolución definitiva del proceso de admisión de alumnado y las vacantes definitivas,

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales las comisiones de garantía de admisión realizarán el reparto equitativo entre el 11 y 14 de mayo.

NO HABRÁ ALUMNOS SIN ESCOLARIZAR

El consejero de Educación ha indicado que el 13 de julio todos los alumnos deben haber obtenido una plaza escolar, bien hayan participado en el proceso de manera ordinaria o fuera de plazo.

Asimismo, se ha referido a las críticas que surgen en el mes de julio de “alumnos sin escolarizar”, puntualizando que no están sin escolarizar, sino que en este caso pueden haberse quedado con la plaza de su centro de origen por no haber podido lograr el cambio de plaza solicitada, al no haber vacantes en el centro al que el alumno quiere cambiarse.

Finalmente, Felpeto ha destacado que se trata de proceso “consolidado” ya en su segundo año, por lo que ha agradecido a las 1.800 personas de la Consejería que dirige que están implicadas en el mismo, repartidas en equipo directivos, personal de administración y servicios, así como trabajadores de las direcciones provinciales, cinco en la región que se suman a las 41 locales y a las otras cinco que se encargan del alumnado con necesidades educativas especiales.