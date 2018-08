El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha declarado que la reforma de la Ley Electoral de la región no podrá acometerse esta legislatura, recalcando que “ningún partido ha hecho especial causa del asunto” ni se lo ha planteado como importante. Esas declaraciones NO son ciertas. Responsables de UPyD han tenido la ocasión de reivindicarlo “directamente y en persona” a representantes del partido en el gobierno, como ocurrió el 1 de marzo de 2017 en la reunión que mantenida con el Vicepresidente José Luis Martínez Guijarro o en el acto celebrado en la Universidad CLM el 10 de mayo del mismo año, donde además se resaltó no solo la conveniencia sino también “la urgencia”. En ambas ocasiones se propuso, entre otros, la revisión del sistema electoral instaurando la circunscripción única y un número de Diputados de entre 35 y 47.

Además el Presidente Page olvida cuando, a mediados de 2012, exigía al entonces gobierno del Partido Popular la circunscripción única y un cambio en el número de Diputados a 45. Más recientemente, el 28 de diciembre 2017, durante la celebración del tradicional desayuno de fin de año con la prensa, cuando anunció como objetivo retomar la reforma del estatuto de autonomía adelantando la posibilidad de modificar la Ley Electoral, que nunca llegó.

En definitiva, y como suele ser habitual, los gobernantes tienen una enfermiza tendencia al olvido y la mentira. Si no se modifica el régimen electoral es porque no les interesa, bajo su exclusiva responsabilidad y en contra de nuestro modesto criterio.