“No es un tema que se pueda abordar única y exclusivamente desde Castilla-La Mancha. Hay que tener convergencia con todas las administraciones y contemplamos un acuerdo a nivel global para afrontar este importante reto que no es baladí”, ha dicho Mora, preguntado sobre la intención del PP de presentar en las Cortes regionales una Proposición de Ley sobre esta materia

“Tampoco es baladí que quieran ahora sacar pecho por la despoblación aquellos que olvidaron a los pueblos cuando cerraron las escuelas rurales y las urgencias sanitarias. Bienvenidos a la reconversión. Si se reconvierten es estupendo pues parece que quieren aparentar ser otros”, ha añadido, en referencia al PP de Paco Núñez.

Y es que Mora ha insistido en que ese proyecto de ley sobre la despoblación que el Gobierno regional planteará será objeto de “concienzudo estudio, de mucha consulta y preparación”. Los retos que se planteen con respecto a la despoblación han de tener repercusión eficaz. Ocurrencias pocas, mejor realidades”, ha advertido.

Dicho esto, y después de que el portavoz adjunto de los ‘populares’ en las Cortes , Vicente Aroca, haya adelantado en rueda de prensa una batería de iniciativas que el PP llevará al Parlamento, tras mostrar su “sorpresa” por el hecho de que el principal partido de la oposición plantee cuestiones “ya iniciadas por el PSOE” y contempladas en su programa electoral, se ha mostrado confiado en que el “compromiso del PP sea tremendamente firme” y mantenga a lo largo de la legislatura una posición constructiva para que muchos de esos retos que Castilla-La Mancha se plantea se alcancen con “unanimidad”.

Es por ello que Mora espera que los ‘populares’ castellano-manchegos mantengan sus “buenas intenciones” y la actitud de diálogo en esta legislatura, a fin de que el PP “se recomponga de la oposición ultra que han llevado a cabo en últimos años”.

No obstante, y luego de avisar que el PSOE no va a usar el tema de la financiación autonómica como “arma arrojadiza”, ha lamentado que el portavoz adjunto del PP se haya remontado a 2007 para hablar de este asunto, pues no le ha parecido “acertado”. “Rajoy tuvo que abordar esta cuestión y no lo hizo nunca”, ha recordado el también diputado toledano.

Es por ello, que ha insistido en la necesidad de cerrar un acuerdo en materia de financiación para que Castilla-La Mancha obtenga los recursos adecuados y pueda cumplir eficazmente las competencias que tiene contempladas el Estatuto.

Por último, y después de que Aroca haya hablado de la intención del PP de blindar educación, sanidad y servicios sociales en la reforma del Estatuto de Autonomía, el presidente de los parlamentarios socialistas ha aseverado que el PSOE va a estar de acuerdo pues esa intención de proteger las materias fundamentales del Estado de Bienestar ya fue lanzada hace tiempo por el presidente regional, Emiliano García-Page.