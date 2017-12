La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que se ha conocido este martes “viene a demostrar que la legislatura de Cospedal fue nefasta para nuestra comunidad autónoma”.

Maestre, que ha realizado estas declaraciones en un receso de la Ejecutiva regional socialista que ha tenido lugar en Tarancón, ha afirmado que Cospedal debería dar explicaciones del “desastre de gestión” que refleja en este informe, que dice claramente que durante sus cuatro años de mandato “dejó el doble deuda de la que se encontró, dobló el déficit y encima lo hizo sometiendo a Castilla-La Mancha a terribles recortes en los servicios y derechos de los ciudadanos”.

Ha recordado que el déficit “que estaba en el 0,7 por ciento, Cospedal lo elevó hasta el -1,5 por ciento y se gastó 200 millones de euros en indemnizaciones por despidos de interinos y por la paralización de obras públicas”, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Y encima, ha añadido la portavoz socialista, en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, Cospedal “llega a decir barbaridades como que las listas de espera en la región han aumentado porque se ha dejado de derivar a clínicas privadas, cuando todo el mundo sabe que su gobierno derivó a miles de pacientes a clínicas de este tipo en Madrid mientras degradaba la sanidad pública regional”.

Pero a pesar de estos “terribles datos” que refleja el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, ha argumentado Maestre, el presidente Emiliano García-Page, en poco más de dos años de legislatura, “ha conseguido que seamos una de las regiones donde más baja el paro, donde se han creado más de 6.000 empresas en lo que va de legislatura y una de las comunidades donde se prevé mayor crecimiento económico el próximo año”.

Y esto se está haciendo también mejorando la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. “Es evidente que no está todo hecho porque venimos de una situación muy mala, pero con mucho esfuerzo, y aunque no vayamos tan deprisa como quisiéramos, vamos a seguir en la buena dirección”. Y para ello, ha indicado, van a ser fundamentales los presupuestos regionales para 2018 que se van a aprobar esta misma semana. “Unos presupuestos que van a servir para consolidar no solo la recuperación económica sino también social e la región porque 8 de cada 10 euros se destinan a este fin”.

ATC

Preguntada por el nuevo informe que se ha conocido y que pone en cuestión la idoneidad de los terrenos de Villar de Cañas para la instalación de un cementerio nuclear por el riesgo de filtraciones a los acuíferos de la zona, Maestre ha preguntado “¿Cuántos informes necesitan Rajoy y Cospedal para entender que este proyecto no solo es nefasto para la provincia de Cuenca y para Castilla-La Mancha sino que además no es viable?”.

Para la portavoz socialista resulta lamentable que la única gestión que se lleva Cospedal como presidenta de la región y como ministra de Defensa “es intentar traer un basurero nuclear a la región en contra de la opinión de los expertos”. Maestre ha instado a los ‘populares’ a “dejar de traer cosas malas para la región porque se llevan el agua y nos quieren traer la basura nuclear”.

CAMPAÑA DE FORMACIÓN

En otro orden de cosas, el secretario de Formación de la Ejecutiva regional, Siro Ramiro, ha dado cuenta de la campaña de formación que se va a poner en marcha entre militantes y cargos públicos socialistas durante los próximos cuatro años con el objetivo de fortalecer la labor del partido como apoyo al gobierno.

Así se van a poner en marcha cursos de formación en agrupaciones locales como el de iniciación a la militancia para que aquellas personas que se afilien conozcan cómo funciona la organización o que nuestros concejales y alcaldes reciban información sobre el funcionamiento de las entidades locales y sus áreas de gobierno, entre otras.

También anunció la creación del consejo regional de formación del PSCM-PSOE del que formarían parte todos los secretarios de esta área de las ejecutivas provinciales y de la regional y del desarrollo de una importante labor de coordinación a través de las redes sociales.

La Ejecutiva regional que contó con la presencia del alcalde de Tarancón, Manuel López Carrizo, tuvo un recuerdo para el expresidente del Congreso Manuel Marín, un “un referente no solo para los socialistas castellano-manchegos sino para los de toda España y Europa”.