El PP no aporta ni una sola propuesta, “solo quieren enredar”. “Que le quede claro a los ‘populares’ que los ciudadanos no quieren volver a la etapa de los recortes de Cospedal”

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha lamentado hoy que la división interna de los dos diputados de Podemos en las Cortes regionales “esté poniendo en peligro” la recuperación de los derechos y servicios que los ciudadanos perdieron con el gobierno de Cospedal.

Y es que, argumentaba la portavoz socialista cada día es más evidente la división interna que enfrenta a García Molina y Llorente y que se hace cada vez más patente cuanto más se acerca su congreso regional. “Pero lo más peligroso de esta situación es que esa división ponga en peligro que haya planes de empleo, que haya una mejor financiación para la universidad, que se recupere el poder adquisitivo que perdieron los empleados públicos o que haya más profesores y sanitarios y mejores equipamientos públicos”.

Para Maestre no es serio que ahora, uno de los diputados de Podemos diga que se deben volver a retomar las negociaciones sobre los presupuestos. “Había un pacto, incluso las cuentas públicas se presentaron conjuntamente en rueda de prensa y fueron ellos quienes lo rompieron. No son de fiar”, sentenció.

Además, añadió, las enmiendas que presentó Podemos, “que conllevaban graves recortes” suponían tan solo el 0,05 por ciento del montante total. “Y eso no puede condicionar la aprobación de unas cuentas públicas de más de 8.000 millones de euros”.

Y esta vuelta atrás, en opinión de la portavoz socialista, se ha producido porque cada vez son más las voces que cuestionan el voto negativo de la formación morada a las cuentas públicas de la región. “Está habiendo una auténtica cascada de reacciones de los colectivos sociales de todo tipo contra la forma de actuar de los dos parlamentarios de Podemos. Los representantes de los agricultores, de los empleados públicos, de la universidad, de los empresarios, etc. etc. están diciendo que no entienden lo que han hecho y hasta en el seno de Podemos están lloviendo las críticas por esa frívola decisión”.

“¿Por qué les molesta que expliquemos a los ciudadanos lo que ha pasado?”

Maestre indicó que ahora hay que hacer un “balance de daños” y analizar las soluciones que se pueden hacer, sin descartar ninguna. “Pero que tengan claro que de una forma u otra el gobierno regional y el PSOE va a hacer todo lo posible por cumplir sus compromisos con los ciudadanos”.

Y se preguntó por qué les molesta tanto a los dirigentes de Podemos y del PP que el gobierno regional se vaya a reunir con más de 200 colectivos sociales para explicar lo que ha pasado. “Ellos nos ayudaron a construir los presupuestos y deben conocer las consecuencias de su rechazo”.

En este sentido, la responsable socialista quiso recordar que la negativa de Podemos y el PP ha impedido que se aprueben unos presupuestos que contemplaban un 70 por ciento de los fondos para gasto social, que destinaban 629 millones de euros para el plan de emergencia ciudadanos, 82 millones para planes de empleo, y partidas para un plan de infraestructuras educativas, la contratación de más profesores y sanitarios o para mejorar la financiación de la Universidad.

“El PP tan solo quiere enredar”

Por otra parte, calificó de absolutamente “ridículo” que el portavoz del PP, Lorenzo Robisco, hable de “pacto oculto” entre Page y Llorente, cuando los presupuestos estaban pactados de manera transparente. Y argumentó que lo único que quieren los ‘populares’ es “enredar sin aportar ni una sola propuesta”.

“Parece que les gusta que no se aprueben las cuentas públicas regionales y que los ciudadanos no recuperen los servicios que perdieron con el anterior gobierno del PP”, concluyó.