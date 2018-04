La senadora del PSOE Riansares Serrano ha asegurado que “Guadalajara sigue siendo la gran olvidada del Gobierno de Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado de 2018”, como demuestra el hecho de que la cifra de inversiones reales cae un 13% en relación al año anterior y es la más baja de la región. Según ha detallado, las partidas previstas para carreteras, infraestructuras ferroviarias o conservación del patrimonio son insignificantes. Tampoco hay dinero para la interconexión de las cuencas de los ríos Sorbe y Bornova ni para reforzar la seguridad en el medio rural.

“La cruz que ha puesto el Ministerio de Fomento sobre Guadalajara se confirma de nuevo”, ha afirmado la senadora. “No hay ninguna partida para la autovía de la Alcarria, una infraestructura necesaria para promover el desarrollo de la provincia, que se ha convertido en un compromiso incumplido reiteradamente por el Gobierno de Rajoy. Además, las partidas para la N-211 y la variante de la N-320 a su paso por Guadalajara son claramente insuficientes”, ha explicado. De hecho, ya estaban incluidas en presupuestos de años anteriores y se quedaron sin ejecutar. “El Gobierno del PP sigue vendiendo humo”, ha sentenciado.

Partidas insignificantes

Tampoco hay buenas noticias en lo que se refiere a infraestructuras ferroviarias, pese a que el servicio de Cercanías está sufriendo un deterioro alarmante y es cuestionado a diario por los usuarios. “Tres apuntes demuestran lo poco que le importa la ciudadanía de Guadalajara al PP. En el proyecto de presupuestos hay 5.000 euros para pasos a nivel, 46.000 euros para remodelación de estaciones y 119.000 euros para mejora de la accesibilidad. Partidas insignificantes, como insignificante es la gente de Guadalajara para Rajoy, Cospedal y De la Serna”.

La senadora socialista ha recordado que el propio ministro de Fomento dijo en su reciente visita a Guadalajara, ante la aquiescencia del alcalde de la capital, Antonio Román, “que la línea C-2 de Cercanías es muy cara, cuesta mucho al Gobierno y se utiliza poco”. A la vista de estas manifestaciones, “casi le tenemos que agradecer que llegue algún tren a Guadalajara”, ha ironizado.

Otro proyecto que se queda fuera de los presupuestos es la interconexión de los ríos Sorbe y Bornova, una obra que debe acometer el Gobierno de España, porque suya es la competencia. “Ya basta de los engaños y la confusión que quiere transmitir el PP”, ha insistido Serrano. El abastecimiento de la Mancomunidad de la Muela también se queda fuera y, mientras tanto, siguen pendientes las obras para garantizar el suministro de agua a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, que deberían estar terminadas desde 2014.

Serrano ha querido subrayar igualmente que las inversiones en cultura y patrimonio son absolutamente raquíticas, y se limitan a 195.000 euros para la catedral del Sigüenza, un proyecto que viene desde 2016, y 300.000 euros para adaptar el palacio del Infantado a la Inspección Técnica de Edificios, una partida que vuelve a aparecer en los presupuestos después de que el año pasado no se ejecutara en su totalidad. Sin embargo, no hay ningún dinero para las obras de rehabilitación que este emblemático edificio necesita en la galería del jardín, en el patio de los Leones o en el propio Museo Provincial, como tampoco lo hay para el Archivo Histórico Provincial, pese que el Senado aprobó una moción del PSOE para subsanar las deficiencias que sufre, como goteras por arreglar, señalización interior inexistente y equipamiento incompleto.

Nulo compromiso con el medio rural

Por último, ha lamentado el nulo compromiso del Gobierno del PP con el medio rural. “Mientras la provincia sufre la lacra de la despoblación, agravada por la sensación de inseguridad que invade nuestros pueblos, hay 140 vacantes sin cubrir en la plantilla de la Guardia Civil y cero euros en los presupuestos para reabrir cuarteles cerrados, como el de Budia, o para hacer reformar en los que lo necesitan”.

Para Castilla-La Mancha tampoco hay buenas noticias. En el conjunto de la región, las inversiones caen en cuatro millones de euros en relación al año anterior, que ya fue muy restrictivo. Además, el 25% del total se lo lleva el cementerio nuclear de Villar de Cañas, “un proyecto de dudosa idoneidad y legalidad”.

Para la senadora socialista, se trata de “unos presupuestos injustos y antisociales, por mucho que Rajoy y Rivera digan que son buenos y alaben sus excelencias, y suponen un ataque grave al Estado de Bienestar, a la sanidad y la educación públicas, la dependencia y las pensiones”. Entre los recortes que esconden, Serrano ha calificado como “indecente” el tijeretazo al presupuesto destinado a luchar contra la violencia de género, que incumple el pacto nacional suscrito el año pasado y deja en tan solo 80 millones los 200 millones que estaban comprometidos en esta materia.

“Son unos presupuestos sin alma, con los que España sigue liderando el ranking de desigualdad de la Unión Europea. Hemos retrocedido 30 años en políticas públicas de bienestar”, ha resumido la senadora socialista. Por eso, ha anunciado que “el PSOE dirá no a estos presupuestos porque dice no a la precariedad y no a unos presupuestos que no tienen en cuenta las necesidades de las personas”.