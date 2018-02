Así se lo ha hecho saber la Comisión Europea al parlamentario socialista en una respuesta por escrito que le ha hecho llegar y donde se compromete a defender esta denominación de origen de la región, ha informado el PSOE en un comunicado.

Gutiérrez recuerda que dirigieron una pregunta urgente el pasado 11 de enero, “para exigir a las instituciones europeas que en las negociaciones con México se prohibiera la comercialización de queso manchego que no sea el elaborado bajo la denominación de España”, teniendo en cuenta que “existe un queso denominado fraudulentamente como ‘Manchego de México’ que no se produce en La Mancha y no cumple los requisitos que exige la Denominación de Origen Queso Manchego”.

Por todo ello, el responsable socialista ha advertido de que “ningún acuerdo comercial que ponga en riesgo la viabilidad de este producto contará con su voto favorable, ya que es una pieza fundamental del desarrollo económico de una parte importante de nuestra región, afecta a 60 queserías y a 750 ganaderos”.

Por último, ha avanzado que en los próximos meses se celebrará en Castilla-La Mancha una reunión entre el sector quesero y la ponente del informe del parlamento europeo sobre el acuerdo comercial UE-México, la socialista Inmaculada Rodríguez Piñeiro. En palabras de Gutiérrez, “un informe fundamental que pondrá las líneas rojas de la negociación de la eurocámara que es quien, al fin, tiene la última palabra sobre su aprobación o rechazo”, ha concluido.