Así las cosas, la ausencia por motivos personales del diputado socialista Rafael Esteban en la votación ha provocado un empate a 16 entre —14 diputados de PSOE y dos de Podemos frente a 16 del PP—, por lo que tras persistir las tablas tras una tercera votación, tal y como dice el reglamento, la propuesta de resolución queda desechada.

En concreto, esta moción defendida por el PP en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha este jueves pedía manifestar el apoyo del Parlamento hacia esta medida y trasladar dicho apoyo al Ministerio de Justicia, así como a los grupos políticos del Congreso de los Diputados.

Los grupos del PP en ayuntamientos, parlamentos regionales y diputaciones están llevando esta iniciativa en todas las instituciones donde tienen representación, al hilo del debate suscitado en el Congreso de los Diputados.

Además, Podemos ha sumado sus votos con los de los parlamentarios ‘populares’ para rechazar igualmente la propuesta de resolución del PSOE que pedía, entre otras cosas, aumentar el número de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y atenerse a la “objetividad y templanza” ante cualquier modificación del Código Penal, huyendo de “intereses partidistas”.

PODEMOS LAMENTA LOS “EUFEMISMOS” DEL PP

La diputada de Podemos María Díaz, que ha sido la encargada de poner en marcha este debate, ha arrancado acusando al PP de utilizar “eufemismos” para referirse a este tema, ya que a su juicio lo que esconden con el término ‘prisión permanente revisable’ quieren esconder la “cadena perpetua”.

Para Díaz, es “arriesgado” que el PP traiga este debate al Parlamento, “teniendo en cuenta que tienen a medio partido en la cárcel”.

Además, ha defendido que Podemos “cree en la reinserción”, mientras el PP “inunda ayuntamientos, parlamentos y diputaciones que son cortinas de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas”.

“El PP nos pide que actuemos ante una demanda social. ¿Conocen ustedes la realidad que de verdad preocupa a la ciudadanía? El paro, la corrupción y el fraude. Y en esto tienen ustedes mucho que ver”, ha espetado a la bancada ‘popular’.

Según la diputada, el objetivo del PP es “utilizar de manera torticera el daño de las víctimas” para conseguir “algún rédito electoral”. Por ello, ha pedido “dejar de tratar a los ciudadanos como marionetas al servicio de sus intereses”.

“Las penas tienen que servir para reinsertar y para eso está pensado nuestro sistema penitenciario. La Constitución exige que todo sacrificio de la libertad a que reducirse a lo necesario”, ha recalcado la parlamentaria.

PSOE: “INTRODUCEN EL DEBATE PORQUE CS LES COME LA TARTA”

De su lado, la diputada del PSOE Blanca Fernández también ha considerado la propuesta de debate del PP como un arma “partidista”, recordando que las instituciones donde los ‘populares’ están introduciendo esta discusión se debe a que “Ciudadanos se está comiendo la tarta electoral de la derecha y le está quitando la bandera de Cataluña con mucha eficacia”.

“Estamos ante un debate en el lugar inadecuado, porque una Cámara autonómica no tiene competencias. Y es una medida que aún no sabemos si es constitucional o no hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional”, ha abundado.

Fernández ha ofrecido datos de criminalidad en España, poniendo de relieve que se trata de “un país seguro con un Código Penal muy duro, con un tiempo medio de condena que es el doble incluso el triple que en los países de su entorno”.

Para la socialista, si el PP quisiera más eficacia contra el crimen, “pondría más medios, más jueces y más policía, y no condenas más duras”.

“Es Estados Unidos tienen pena de muerte y hay cinco veces más tasa de homicidios que en España”, ha apuntado Fernández, quien ha reconocido en todo caso que “probablemente” haya que reformar el Código Penal.

PP: “NO APOYARLA ES UNA FALTA DE RESPETO A LAS VÍCTIMAS”

El diputado del PP Francisco Cañizares ha sido el encargado de defender la postura de su partido en favor de la prisión permanente revisable, afeando al PSOE que “no ha hablando con ninguna víctima” para fijar su posición.

Cañizares ha pedido “valentía” a PSOE y Podemos indicando que “hasta en Dinamarca hay prisión permanente revisable”, considerando que no aceptar la propuesta es “una falta de respeto” hacia las víctimas.

Para el portavoz ‘popular’, esta reforma es “garantista” con los derechos humanos de los delincuentes. Además, ha indicado, sólo afectaría a aquellos delitos muy graves y con “grado de reincidencia” contrario con el principio de reinserción.

“Si quieren sacar la patita de donde la han metido, sáquenla. Ustedes saben que esta pena es necesaria, que no vulnera derechos humanos y que es constitucional”, ha subrayado.

Para el dirigente ‘popular’, el PSOE “debería tener la valentía de desmarcarse un poco de Pedro Sánchez”. “La inmensa mayoría de los ciudadanos piensan lo mismo que nosotros. Y que ustedes. Que los reincidentes de delitos gravísimos no tengan beneficios penitenciarios”, ha zanjado.