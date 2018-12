Desde Cobisa (Toledo), donde ha participado en las tradicionales migas de Navidad, Gutiérrez ha argumentado que, mientras Casado “echó de todos los cargos” a María Dolores de Cospedal “al creer que su actitud no había sido digna para seguir siendo diputada o miembro de la Ejecutiva nacional”, Núñez “pretende seguir manteniéndola como presidenta de honor”.

“Es muy llamativo que Cospedal, que es indigna a vista de Pablo Casado para ser diputada o ser miembro de la Ejecutiva, siga manteniéndose como referencia de honor del PP de Paco Núñez”, ha opinado, según ha informado en nota de prensa el partido.

En otro orden de cosas, ha pedido a los candidatos del PP “que alcen la voz en contra del trasvase y le digan a Pablo Casado que si pretende garantizar por ley y por vida el trasvase Tajo-Segura, el PSOE se pondrá al lado de Castilla-La Mancha que es, en definitiva, estar al lado de Emiliano García-Page”, ha aseverado.

A juicio de Gutiérrez, “llama también poderosamente la atención el silencio cómplice que van a mantener los candidatos a las alcaldías del PP de Castilla-La Mancha en relación a la política trasvasista de Casado”, que los candidatos —especialmente los de los municipios ribereños— “no alcen la voz, no lleven la pancarta de no al trasvase” frente “a la intención de garantizar por ley el trasvase”. “Creo que no debe ser incompatible ser candidato de un partido político con los intereses generales de nuestra región y, especialmente, de nuestros municipios”, ha recalcado.

De igual modo, ha aludido al aniversario de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la propuesta para que Villar de Cañas (Cuenca) albergara el ATC.

“El Gobierno del PP quiso cargarse la vida de todo un pueblo, de toda una provincia, construyendo el cementerio nuclear en Villar de Cañas. Frente al Gobierno de García-Page que cree que los pueblos deben tener vida con educación, con sanidad, con el empleo, el PP —que todavía hoy reivindica su existencia— tomó la decisión hace ocho años de construir un cementerio nuclear al mismo tiempo que cerraba los colegios y los centros sanitarios en el resto de la región”, ha lamentado.