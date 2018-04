Sergio Gutiérrez califica de “deprimente y decepcionante” la visita del presidente del Gobierno ayer a Albacete. “Deprimente porque volvió a prometer lo que lleva siete años incumpliendo; y decepcionante porque no se comprometió a abordar asuntos muy importantes para nuestra comunidad autónoma” Reta al PP a invitar a Rajoy a visitar Talavera “para encontrar algún sitio en el que su gobierno haya puesto una sola gota de cemento” Critica que el presidente del Gobierno no se comprometiera con el eje de mercancías por la Ciudad de la Cerámica. “Antes prometían e incumplían; ahora ya han dejado incluso de comprometerse” Lamenta que el Grupo Popular no apoyara en las Cortes al gobierno de C-LM en la defensa de los intereses en materia de agua. “Y este agravio se multiplicó con el silencio cómplice de Rajoy en Albacete sobre este asunto” Asegura que “los dirigentes del PP y los alcaldes de Talavera y Cuenca, que aplaudían los recortes de Cospedal a la UCLM, ahora no se alegran que se vayan a poner en marcha 5 nuevas titulaciones”