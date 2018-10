En la última intervención de su grupo en el Debate sobre el Estado de la Región, Fernández ha admitido que “quedan muchas cosas por hacer” como figura en las resoluciones del PSOE, por lo que ha pedido apoyo a los grupos parlamentarios para que salgan adelante unas medidas que “son muy concretas, realistas, de presente y de futuro”.

Ha reseñado que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha sido “de todo menos autocomplaciente” y “lo que hizo fue enseñar una hoja de ruta de aquí a los siguientes años” durante su discurso, y le ha visto “inquieto” y “ambicioso” para que Castilla-La Mancha “supere sus retos y problemas de hoy”.

De la intervención previa de Podemos ha valorado que intente ser “constructiva” aunque su portavoz en el debate, María Díaz, se haya “colocado por encimad el bien y del mal”, aunque ha opinado que el presidente regional del PP, Francisco Núñez, “ha suspendido” tanto en la jornada del martes como en la de este miércoles.

A su juicio, Núñez se ha dedicado al “yo, yo, yo mientras los ciudadanos esperan soluciones a sus problemas”, y a hacer un recorrido por Castilla-La Mancha “para evidenciar que conoce bien la región y dejar en evidencia que el presidente es tan malo que no ha hecho absolutamente nada por ninguna de las provincias y ciudades en educación, bienestar social, economía, y todo sin ningún dato y como un brindis al sol”.

“Que tenga la ansiedad constante de que se recuperen cuanto antes las infraestructuras y se hagan, incluso las que no son competencia de Castilla-La Mancha, no es solucionar los problemas de la gente”, ha manifestado la portavoz del PSOE en las Cortes, que ha añadido que “la realidad supera las propuestas” de los ‘populares’ pues “la acción de Gobierno ha sobrepasado las propuestas de la oposición”, aseverando que si quedan “tantas cosas por hacer” es “porque hubo alguien que las paró y hubo aplaudidores que aplaudían y Núñez estaban entre ellos”.

Ha resaltado Blanca Fernández que Núñez no haya mencionado a la expresidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, que “hoy que necesita que alguien la defienda”, y le ha recordado —tras finalizar el ‘popular’ su intervención previa leyendo el artículo 2 de la Constitución—, que hablar de la Carta Magna “es cumplir las leyes y no contratar a un espía de los bajos fondos de las cloacas del Estado para obstaculizar” el caso Gürtel, refiriéndose también a las 50 querellas todas ya archivadas que el PSOE recibió durante la pasada legislatura, por las que había “algunos imputados hasta hace unos meses”.

Sobre la Constitución, que ha reseñado que el PP “no votó y tardó unos años en defenderla”, ha contestado a los ‘populares’ que no pueden decir que el PSOE no defiende ni esta ni la unidad de España porque en este tema el presidente regional “es previsible, casi aburrido”. “Sabemos lo que piensa en torno a la unidad de España y la Constitución, lo tiene muy claro, absolutamente claro, los que no lo tienen tan claro son los ‘populares’ de Castilla-La Mancha”, ha precisado.