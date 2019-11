Arranca la campaña electoral y el PSOE de Castilla-La Mancha, con su secretario general a la cabeza, Emiliano García-Page , ha comenzado a pedir el voto a “los españoles de corazón”, a quienes ha pedido “que piensen en España, no en la política ni en los partidos”.

García-Page, que ha participado en el acto de pegada de carteles desde Illescas, ha pedido al elector que piense en que “algunos como el PSOE ya estaban hace años diciendo que el que empieza dando una patada a la Constitución termina dando pedradas y tirando pintura a la Policía, a la Guardia Civil y encima, a su propia policía”.

“Yo voy a empezar todos mis mítines pidiendo con claridad, sin discusión ninguna, apoyo a la gente que está defendiendo mi derecho como español.

Estas elecciones no son de Cataluña, son de España, y nunca una cosa que ha ocurrido en Cataluña ha afectado tanto a Castilla-La Mancha como ahora”, ha agregado.

Ha recordado que, si no se hubiera producido la repetición electoral, ahora “podría haber en el Consejo de Ministros” cargos que ahora “jalean a los mismos que tiran piedras a la Policía”.

“Hoy podríamos tener sentados en el Consejo de ministros a gente que no solo no cree en España, sino que además tiene un peculiar sentido de la democracia”, ha agregado.

También ha tenido palabras para hablar del problema del Mar Menor, un asunto que importa “en toda España”, y que “tiene que ver en cómo usamos la cabeza para gestionar el agua, cómo evitamos el desmadre, cómo evitamos la mafia que siempre hay en torno a problemas económicos y cómo defendemos los intereses del conjunto del país”.

“Por tanto, vaya por delante mi compromiso hoy que empieza la campaña como presidente para que podamos llegar a un importante acuerdo de Estado en materia del agua que, además de no fastidiar a los que ya no tenemos agua como es Castilla-La Mancha, podamos entre todos considerar el Mar Menor como un problema de todo el país. Ese es mi compromiso. No es un problema de Murcia es un problema de todos”, ha zanjado.

SERGIO GUTIÉRREZ SE ACUERDA DE LAS CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO DEL PP

Las primeras palabras del candidato por Toledo, Sergio Gutiérrez, han servido para comprometer a la militancia “en unas elecciones que no son un trámite, ni siquiera una frustración como pretende hacer ver la derecha que está pagando una millonada de dinero para animar a la abstención a la gente de izquierda porque saben que es su única oportunidad para tener el gobierno”.

Un Partido Popular que ha pasado de estar durante “20 años financiándose en B a tener ahora que hacer campañas en negro precisamente para tener una oportunidad de gobierno, no por méritos propios, sino intentando precisamente desmovilizar a la izquierda”, añadía.

Por eso, aseguraba que en estas elecciones la izquierda no puede fallar no puede “dar la oportunidad a la derecha de seguir haciendo la política contra la que nos revolvimos durante siete años en las calles, contra las que luchamos tan duramente en las últimas elecciones y contra la que pudimos ganar mostrando un programa alternativo y unas políticas diferentes a las de los siete años del PP y Rajoy”.

Un compromiso que Sergio Gutiérrez pedía, principalmente, por dos razones: por interés territorial, “porque Rajoy maltrató a Castilla-La Mancha durante 7 años y en siete meses de gobierno efectivo de Pedro Sánchez se han puestos en marcha más infraestructuras, se han recuperado más proyectos y se ha dado una perspectiva diferente sobre el agua”.

GONZÁLEZ RAMOS: “PEDIMOS EL VOTO CON LA CABEZA ALTA” El candidato socialista por Albacete, Manuel González Ramos, ha asegurado que el PSOE pide el voto “con la cabeza bien alta”, ya que “mientras otros solo se dan golpes de pecho con lo español, se olvidan de los españoles”.

En el acto de pegada de carteles de la capital albaceteña, ha asegurado que los socialistas piden el voto a la ciudadanía “con el orgullo que produce la certeza de que, detrás de todos y cada uno de los progresos sociales que ha habido en este país, está el sello socialista”.

Aspirando, como mínimo, a igualar los resultados cosechados el 28 de abril en el territorio albaceteño —donde se alcanzaron dos escaños en el Congreso y tres representantes en el Senado—, González Ramos ha puesto en valor “cuatro palabras clave” en política y que son, ha afirmado, la base del proyecto socialista: certidumbre, confianza, estabilidad y equipo.

“El único proyecto que genera certidumbre para este país es el del Partido Socialista, el de Pedro Sánchez; y la certidumbre es necesaria en política ante los retos de futuro que tenemos”, ha agregado.

Ha recordado que “quien ha bloqueado la situación es la derecha, la ultraderecha y Podemos”, y por eso no ha dudado en pedir el apoyo de la gente de manera alta y clara: “Apelamos a más votos, a que el partido y Pedro Sánchez salgan con más fuerza porque, mientras que otros sólo se dan golpes de pecho con lo español, se olvidan de los españoles”.

GONZÁLEZ CABALLERO Por su parte, el candidato socialista al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Miguel González Caballero, pide el voto “por un empleo digno”.

“Queremos que votes para seguir mejorando las pensiones, queremos que votes por los jóvenes para que podamos vivir en los pueblos de la provincia, queremos que votes para no dar ni un paso atrás”, manifestaba.

González Caballero ha añadido que Pedro Sánchez “es la única garantía para que dentro de diez días haya un gobierno estable “que trabaje por los problemas de la gente, que se ponga en marcha frente a otras opciones políticas que solo bloquean”.

Recuerda Miguel González que el gobierno de Pedro Sánchez “ha hecho más en año y medio que en los siete años de retrocesos del PP”, haciendo referencia a cómo los pensionistas han visto mejorada su pensión, cómo los trabajadores han visto aumentado el salario mínimo interprofesional, o cómo a los jóvenes se les ha aumentado el permiso de paternidad que ayuda a la conciliación.

guada Así lo ha asegurado la cabeza de lista al Congreso y ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio.

Para conseguirlo, ha señalado que es preciso tener “un Gobierno sólido y estable, que pueda afrontar los retos que tenemos por delante, haciéndolo desde el diálogo social y el consenso político en los temas de Estado”.

La candidata socialista ha recordado que el PSOE ha contribuido de manera decisiva a consolidar los pilares del Estado de Bienestar, apostando por “un sistema sanitario fuerte, servicios de dependencia, educación pública potente y un sistema de Seguridad Social con pasado, presente y futuro”.

“Todos estos son motivos para votar el PSOE y para seguir avanzado, en vez de retroceder, que es lo que quiere hacer la derecha, con sus tres partidos que cada vez se parecen más: PP, Ciudadanos y Vox.

Donde han podido, se han coaligado y han impuesto sus políticas retrógradas, racistas y en contra de las mujeres”, ha asegurado.