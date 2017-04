Insistía “que no se equivoque Podemos, este revés no supone un pellizquito al gobierno del presidente García-Page , es una patada en el estómago de muchos ciudadanos”

Anuncia que ahora toca explicar a los ciudadanos y a los distintos colectivos de la región “los daños que supone no aprobar las cuentas regionales”

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha sido rotonda al afirmar que “la actitud de Podemos” en la región al no aprobar los presupuestos para este año “no es una gamberrada, una travesura o una trastada, sino es la demostración de que Podemos no está a la altura de las instituciones y no sirve para transformar la sociedad”. A lo que añadía, “es una traición a los ciudadanos de la región”.

Por esta actitud irresponsable de Podemos, Maestre les augura un futuro “muy corto” porque “un partido que supone tiene vocación de gobierno, de cambiar las cosas y de estar en las instituciones pero se dedica a hacer daños muy importantes a los ciudadanos, está condenado a su desaparición”.

Para la responsable socialista “lo de ayer tiene tal gravedad y conlleva tantos daños” que pone de manifiesto que “Podemos no tiene palabras, que ha mentido y que debe dar una explicación a los castellano-manchegos”.

La portavoz socialista ha recordado como “el gobierno ha estado negociando, dando información y facilitándoles el trabajo ante su evidente inexperiencia y ganas de trabajo”. Y fruto de estos encuentros, asegura “había un presupuesto cerrado y consensuado” al que ellos han traicionado.

No han faltado calificativos para describir la actitud de Podemos por parte de Maestre. En su opinión, “esta frivolidad demuestra que la política a la formación morada le queda grande porque se queda en las gamberradas” pero lamenta “unas travesuras con mucha trascendencia para los ciudadanos”.

“Es tan indigno y es un insulto tal a la inteligencia de los ciudadanos” que la responsable socialista ha anunciado una “campaña de difusión importantísima para trasladar a la sociedad y colectivo por colectivo lo que supone que no se hayan aprobado los presupuestos”.

“Porque estamos ante algo muy serio”, ha asegurado Maestre “es una falta de respeto porque se pone freno a nuevos colegios públicos y que se puedan eliminar barracones en la educación; se que ponen palos en la rueda de la recuperación económica y social de la región; se oponen a mejorar la cobertura a los dependientes o a que los empleados públicos recuperen sus derechos perdidos con Cospedal, todo eso conlleva la decisión de Podemos” sentenciaba.

Ha concluido Maestre asegurando “que no se equivoque Podemos, este revés no supone un pellizquito al gobierno del presidente García-Page, es una patada en el estómago de muchos ciudadanos”. Y por eso se preguntaba “¿esta actitud de Podemos es una política de izquierdas?” a lo que respondía con una negativa, “es una política de oposición a la reconstrucción de Castilla-La Mancha?”.

Se lamentaba “cómo se nota que no pisan la tierra y que no miran a la cara a los ciudadanos”. En definitiva, para Maestre, “los dos diputados de la formación morada demuestran “que no tiene solvencia, ni altura de miras ni saben estar en las instituciones”.

