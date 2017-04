La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha afirmado que “la actitud de Podemos” en la región al no apoyar los presupuestos para este año “no es una gamberrada, una travesura o una trastada, sino es la demostración de que Podemos no está a la altura de las instituciones y no sirve para transformar la sociedad”. A lo que añadía, “es una traición a los ciudadanos de la región”.