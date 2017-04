El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha vuelto a chocar con PP y Podemos al intentar evitar que la fuerza de ambos partidos de la oposición blinden una enmienda parcial al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidades que pretende detraer 1,6 millones de euros de la Fundación Impulsa para destinarlos a la candidatura de Talavera de la Reina para ser Ciudad Europea del Deporte en 2018.

Tanto PP como Podemos acordaron en la Comisión de Presupuestos previa al debate final que se celebra este martes en las Cortes esta enmienda, que con los votos de ambos se coló en el dictamen final del texto que ahora se discute. El PSOE pretendía, con el debate de un voto particular sobre esta enmienda ya perfilada, convencer a la formación de José García Molina de no votar esta enmienda, pero no ha logrado comprometer el apoyo de los diputados morados.

Ha sido el diputado Rafael Esteban quien ha argumentado la posición socialista al respecto, advirtiendo que quitar 1,6 millones a Impulsa puede provocar 25 trabajadores culturales con el futuro en el aire, quitar fondos para el Museo Paleontológico, al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha o a la cerámica de Talavera, “y todo para mejorar dos piscinas” en esta ciudad. “Hay que tener cara y cuajo para defender eso”.

Además, ha afeado a los diputados por Guadalajara de PP y Podemos —Ana Guarinos, Lorenzo Robisco y David Llorente— que vayan a defender esta enmienda que favorece a Talavera de la Reina en las mismas pretensiones que tiene la capital alcarreña, como es la de ser Ciudad Europea del Deporte el próximo año.

PODEMOS Y PP

El diputado de Podemos José García Molina ha dicho a Esteban que “no se ha dejado ningún charco por pisar” al defender este voto particular. Igualmente, ha insistido en que Podemos no está en contra de las fundaciones, sino en contra de la “falta de transparencia” de Impulsa. Y ha recalcado también que pese a detraer 1,6 millones de Impulsa, su presupuesto será de 300.000 euros más que el año pasado.

De su parte, el portavoz del PP, Francisco Cañizares, ha recordado que esta enmienda no solo se refiere a Impulsa, si no a la ciudad de Talavera. En este sentido, ha recalcado que su partido ha presentado una propuesta a debatir en las Cortes para que los trabajadores del Museo de las Ciencias pasen a depender de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y no de Impulsa.

El vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, ha tomado la palabra para desgranar que con la luz verde para esta enmienda de Podemos apoyada por el PP, el presupuesto de Impulsa se queda en 3,1 millones, con gastos comprometidos derivados del mantenimiento del Museo de las Ciencias, por ejemplo.

Igualmente, ha recordado al PP que el Museo de las Ciencias que ahora quieren que Impulsa deje de gestionar “estaba gestionado con el PP por esa misma fundación, que antes se llamaba Cultura y Deporte”. “Y los trabajadores que dicen que son colocados del Gobierno llevan siendo trabajadores del Museo los últimos 20 años, y sin comerlo ni beberlo ven peligrar sus puestos de trabajo”, ha advertido.

PSOE PROPONE TRANSAR 6 ENMIENDAS ‘POPULARES’

El propio Guijarro hacía referencia a la propuesta enunciada anteriormente por el socialista Miguel González, que ha ofrecido al Grupo Parlamentario Popular seis enmiendas transaccionales sobre la Fundación Impulsa a fin de “evitar cierres como el Museo de las Ciencias de Cuenca”, a lo que la diputada ‘popular’ Carolina Agudo ha señalado que “si van destinadas a aumentar las partidas a esta fundación el PP dirá que no”.

A juicio de Agudo la fundación ya recibe “un millón y medio de euros más este año, en relación a lo presupuestado en 2016”. Sin embargo, ha pedido apoyo para las enmiendas del PP porque pretenden “difundir y conmemorar eventos importantes como el V Centenario del Fallecimiento Cardenal Cisneros, que no recibe ninguna partida”; o destinar “partidas para reformar casas de la cultura, el Patio de Comedias de Calatrava o para parques arqueológicos”.

Por su lado, el diputado por Podemos José García Molina ha argumentado que si aceptan las enmiendas del PP “rechazan las propias” de Podemos por lo que su voto en materia de cultura y deportes será contrario. Y, asimismo, ha señalado que “sin conocer” las enmiendas transaccionales del PSOE a las de PP no pueden apoyarlas.

PODEMOS Y PSOE, CONTRARIOS A LAS ENMIENDAS DE EDUCACIÓN DE PP

En el debate sobre enmiendas de educación presentado por el Grupo Parlamentario Popular, el diputado por Podemos José García Molina ha manifestado que el PP “propone favorecer a educación concertada” y su formación política “es partidaria de defender la pública”. Bajo estas premisas, ha mostrado la negativa de Podemos a apoyar sus propuestas.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Claudia Alonso ha afirmado que las enmiendas del PP defienden “construir un colegio en El Quiñón de Seseña, hacer obras de mejora en el colegio de Almenara o destinar más a escuelas infantiles”.

Sin embargo, el total de estas 11 enmiendas quedarán rechazadas tanto por Podemos como por PSOE. En palabras del socialista Fausto Marín su grupo votará en contra porque “no mejoran el texto”. Incluso, ha advertido que algunas como la que pide transporte para centros concertados de educación especial son “soflama y política rancia”.

EDUCACIÓN CONCERTADA

De otro lado, tanto el diputado del PSOE Fausto Marín como el del PP Francisco Núñez han anunciado la intención de su grupo de rechazar las enmiendas de Podemos que pedían detraer dinero de la educación concertada y los profesores de religión para nuevas inversiones en centros de Infantil y Primaria de la región y para estudios e investigaciones para cumplir la Ley de Memoria Histórica.

Marín ha señalado que no pueden estar de acuerdo en eliminar unidades del concierto educativo “sin ninguna justificación” y “de un plumazo”, ni reducir las horas de religión al mínimo exigible por la LOMCE porque “hay comunidades autónomas que han emprendido ese camino y han tenido suspensiones cautelares y sentencias en contra”.

El parlamentario del PP Francisco Núñez ha resaltado el apoyo de su grupo a la educación concertada y a la pública, y ha pedido a la formación morada que deje a los ciudadanos elegir qué opción educativa quieren, recriminándole a los diputados de Podemos el “teatro” que vienen a hacer a las Cortes en este ámbito.

Por parte de Podemos; José García Molina, ha criticado que, en materia de recuperación de la enseñanza pública, en el Gobierno “van lentos” y ha lamentado que las políticas socialistas “se parecen demasiado a las que heredamos del Ejecutivo anterior”. Igualmente, ha rechazado que no se haga nada en materia educativa “a la espera de que pase algo”.

ENMIENDAS “DOLOROSAS” PARA LA CULTURA

El PP ha defendido también dos enmiendas para el Museo de Arte Realista de Albacete y para la realización de programas culturales en pequeños municipios de la región que no acceden al Programa de Artes Escénicas, que han recibido el rechazo de socialistas y Podemos.

La parlamentaria del PP Cesárea Arnedo ha lamentado cómo el Museo ha visto que “se le echaba el freno de mano desde que Page llegó al Gobierno”, criticando la “mediocridad” de la vida política por “cargarse buenas ideas por el mero hecho de haber sido impulsados por quienes les precedieron”.

El socialista Miguel González ha señalado que ambas enmiendas eran “contradictorias, engañosas y especialmente dolorosas para los aficionados a la cultura” y “hechas sin escuchar al mundo de la cultura”. José García Molina, de Podemos, ha mostrado su deseo de que el Museo Realista “tire para adelante” —a su juicio, la intención “puede no ser desacertada”—.