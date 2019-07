En concreto se trata de la de La Encantada, El Moral y Los Torreones; de la ZEC de la Laguna del Arquillo; de la Laguna de los Ojos de Villaverde; de la Sierra de Abenuj de las Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral Rubi, todas ellas en Albacete.

De igual modo, otras dos de las órdenes publicas, y que tienen fecha del 24 de junio, contemplan el Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Túneles del Ojailén y de Alcornocal del Zumajo, en la provincia de Ciudad Real.

Argumenta el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo que, con fecha 12 de abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a una Orden suya de abril de 2017, por la que se aprueba el Plan de Gestión de las Zonas de Especial Protección para las aves de ambientes esteparios.

Recuerda Agricultura que dicha Orden se anula por un vicio de la misma en cuanto no publica adecuadamente el Plan aprobado, de manera que la validez del Plan no se ve afectada por el pronunciamiento, sin perjuicio de que mientras no se publique adecuadamente carezca de la eficacia que depende de dicha publicación oficial.

“Razones de seguridad jurídica aconsejan publicar también íntegramente el Plan de Gestión de la Zona de Especial de todos estos lugares”, reconoce el departamento de que dirige Martínez Arroyo.