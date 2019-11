Aznar sí que tiene previsto participar este lunes —el mismo día del debate a cinco principales candidatos a la Presidencia del Gobierno que organiza la Academia de Televisión— en la inauguración del Aula de Liderazgo que organiza la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) que preside el propio exjefe del Ejecutivo.

Rajoy comenzó este sábado en Antequera (Málaga) su agenda de actos acompañando al vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos. En su intervención, aseguró que España “necesita un cambio” y reivindicó al PP y a su presidente, Pablo Casado, como “la única alternativa de verdad que hay a lo que existe en este momento en España”.

“Lo que garantiza el cambio de verdad es el gobierno del PP y lo demás, el voto a los demás partidos, no es útil porque no sirve para cambiar las cosas, porque no hay nadie en España que se crea que hay una alternativa distinta a lo que hay que no sea la del Partido Popular”, enfatizó el expresidente.

A POR EL VOTANTE DE CENTRO DE Cs

Este domingo, Mariano Rajoy viajará a Toledo para participar en un paseo electoral en la plaza de Zocodover con la expresidenta del Congreso de los Diputados y exministra, Ana Pastor, y el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

La próxima semana Rajoy proseguirá en Pontevedra y Vigo su agenda de actos para apoyar al PP en la carrera electoral, en un momento en que el partido que preside Pablo Casado está reivindicando un perfil moderado y de centro para captar al votante desencantado que apoyó a Ciudadanos en las últimas citas electorales.

Esta intensa participación de Rajoy en campaña contrasta con la ausencia de mítines de Aznar hasta el momento, dado que ni fuentes de su entorno ni la dirección nacional del partido han confirmado por ahora ningún acto electoral del también presidente de la Fundación para el Análisis y los Servicios Sociales (FAES).

En cualquier caso, Aznar podrá exponer su visión de la actual situación en la inauguración del Aula de Liderazgo IADG-UFV que arranca este lunes y que contará a lo largo del curso con las sesiones que impartirán líderes políticos y sociales como Pablo Casado, Albert Rivera, Manuel Pizarro, Josep Piqué, Román Escolano, Andrés Pastrana o Mario Vargas Llosa.

AZNAR TUVO VARIOS MÍTINES EN LA ANTERIOR CAMPAÑA

Aznar sí que tuvo una importante presencia en la campaña electoral de las elecciones generales del pasado 28 de abril, atendiendo las peticiones de diferentes dirigentes autonómicos como la valenciana Isabel Bonig. También apoyó en Barcelona candidatura de Cayetana Álvarez de Toledo.

Sus críticas en abril se centraron sobre todo en confrontar con Vox. “A mí nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguantan la mirada”, proclamó en un acto en Valencia, poco después de que Santiago Abascal hubiera asegurado que la “derechita cobarde” optaría por el PP el 28 de abril mientras que los “valientes” apostarían por Vox.