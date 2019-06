Luis Miguel Ramis afronta sin miedo y con mucho optimismo el choque de este jueves, 13 de junio, en Son Moix. Es consciente de la expectación que despierta esta eliminatoria y asegura que no piensa más allá del encuentro de ida. “Es el final. Despierta mucha más expectación por el momento. Hemos dejado atrás equipos con gran potencial. Lo encaramos no de forma diferente a otros partidos a nivel futbolístico, pero sí a nivel emocional. No pensamos en la vuelta. No he pensado ni un segundo en el partido del domingo. No podemos estar pensando en eso. Solo en lo que puede pasar mañana. Va a haber muchos momentos en los partidos. El equipo debe saber interpretar cada situación. Vamos buscando el gol, la victoria. Que no te hagan gol y hacer gol te da mucho.”

Confía en sus jugadores y en su demostrada capacidad de reacción. “Hay partidos que no se nos han dado bien. Tramos en los que no hemos estado bien. El reponerse, saber que hemos sido un equipo que ha rendido bien, muy bien fuera de casa, con personalidad es una de las cosas que nos ha llevado hasta aquí. Y eso hay que mostrarlo mañana. No podemos ser diferentes a los que hemos sido durante el año porque es lo que nos ha llevado a esto. En este equipo son todos importantes. Es difícil superar estos partidos y necesitamos mucho de todos. Este partido tiene que comprimir o aglutinar la esencia de este equipo durante todo el año. “

Y echará de menos a Álvaro Arroyo, por el que siente especialmente la ausencia. “Arroyo me supone un recurso menos. Me gustaría que estuviera porque se merece participar. Era un recurso en esta gestión de minutos en vestuario. Tenemos cuatro centrales y tienen calidad para cubrir esta situación. Ha hecho una temporada extraordinaria.”

Ya sobre el rival de mañana, Ramis no escatimó a elogios al cuadro de bermellón, al que considero un equipo fuerte y duro. El Mallorca ha ido hacia arriba. En casa ha ido a mejor cada vez. Tiene una estructura muy definida y muy clara. Quizás algo diferente a la de los partidos contra nosotros. Un equipo con las ideas claras y equilibrio en todas las líneas. Es un partido difícil. Hemos sido equipos sin altibajos, regulares.”

“La comparación no nos sirve. Donde más ha evolucionado el Mallorca es en lo colectivo. Analizamos la estructura, su organización, sus jugadores. Pero no pensamos en los resultados pasados. Son momentos de acierto”, dijo a colación del hecho de que el Alba ganó los dos choques en temporada regular.

Agradeció el apoyo que recibe constantemente el equipo de los aficionados y aficionadas albacetista. “Se ha subido el tono de la Locura por el equipo en la Ciudad. Pero llevamos varias semanas con tono positivo. Cada vez se ha ido poniendo todo más emocionante. Sentimos las iniciativas del club, de la Ciudad, de la gente. No puedes dar dos pasos por la calle sin que la gente te dedique buenas palabras. Ahora hay que ir a por el premio final. Estamos muy ilusionados. La gente lo está viviendo con especial emoción y queremos brindarles algo más.”

Y es por ese apoyo por el que pide a sus jugadores que lo den todo sobre el campo. “Quiero un partido en el que terminemos y nos miremos todos y hayamos dejado todo lo que hay que dejar en el campo por la camiseta del Alba. El partido en el que todos nos podamos mirar a la cara. Lo hemos hecho todo el año. Quiero que terminen satisfecho del esfuerzo y de haber trabajado lo que hemos hecho.”

Convocatoria y viaje a la primera eliminatoria de Play Off

Ramis se lleva 20 jugadores a Palma de Mallorca

El Albacete Balompié completó hoy su última sesión preparatoria antes de la ida del Play Off de ascenso que se jugará mañana en Son Moix a partir de las 21 horas. Tras el entrenamiento, Ramis y su cuerpo técnico ofrecieron una convocatoria de 20 jugadores en la que la no están Arroyo por lesión, Muntari, Ballou y Juan Martín por decisión técnica. Sí estará el portero del filial Darío Ramos.

Convocatoria jugadores Albacete Balompié contra el Mallorca - 12-06-19

La expedición, encabezada por nuestro Presidente, Georges Kabchi, saldrá a las 17:40 horas de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para volar desde Albacete a Palma a las 18:30 horas. En la isla nos hospedaremos en el AC Hotel Ciutat de Palma.

El equipo, que regresará a Albacete tras el partido en avión, volverá a entrenar el viernes a las 11:30 horas en la Ciudad Deportiva.