La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha lamentado que los ‘populares’ alarmen “y de qué manera” a la ciudadanía de la región en materia sanitaria.

Abengózar ha “desmentido de forma rotunda” las declaración de la senadora del PP, Carmen Riolobos, donde aseguraba que en Castilla-La Mancha no se están poniendo implantes cocleares a niños o no se estén prescribiendo fármacos por su alto precio. En palabras de la diputada socialista “es mentira” y es necesario mandar un mensaje de tranquilidad a las familias, “en Castilla-La Mancha y con García-Page en el gobierno estos implantes se ponen bajo criterio médico, es el facultativo el que decide si se pone o no ese implante”. Y continuaba, “quizá esa discriminación se llevaba a cabo durante la legislatura de Cospedal, quizá eran las técnicas que el PP utilizaba porque ahora no”.

Por otro lado, la portavoz de sanidad del grupo Socialista en las Cortes se ha mostrado “muy satisfecha” por el avance experimentado por la sanidad pública de la región durante el año.

Abengózar ha repasado una lista minuciosa de actuaciones que “el gobierno del presidente García-Page ha llevado a cabo en los últimos 12 meses para devolver las cotas de calidad al sistema de salud público de los castellano-manchegos, unas iniciativas que “ha permitido reducir significativamente las listas de espera así como mejorar la confianza de los ciudadanos”.

Argumentaba la parlamentaria que “no son anuncios del presidente sino realidades como que ahora la sanidad es universal, que hoy no existen copagos o que ha pasado de tener 27.000 trabajadores con Cospedal y con la intención de despedir a otros 4.000 si seguía gobernando, a tener 30.000 profesionales”. Además, “se han consolidado 1.500 plazas, al tiempo que se ha aprobada una oferta de empleo público de 1.030 plazas con un temario publicado, y que sale ahora porque el gobierno de Rajoy quiso impedir” sentenciaba.

“No es casualidad que en sólo unos meses, hayamos pasado de un suspenso sin paliativos al final de la legislatura de Cospedal al puesto 6” en el informe que elaboran las asociaciones en defensa de la sanidad pública. Y eso se debe, en palabra de la parlamentaria socialista, a un sinfín de medidas puestas en marcha en 2016, entre ellas un Plan de Modernización para la media y la alta tecnología por valor de 28 millones de euros, para mejorar la “vida útil de nuestros recursos técnicos”. Abengózar ha recordado como gracias a este plan “no sólo se están actualizando 7 resonancias magnéticas, sino que además se han comprado 25 equipos de radiología convencional, 31 arcos quirúrgicos y vasculares, 33 equipos portátiles de radiología, 20 ecógrafos o 7 mamógrafos”.

Insistía “gracias a estas nuevas adquisiciones se ha podido poner a pleno rendimiento nuestros hospitales y se ha podido reducir un 23% las listas de espera sanitaria”, el principal objetivo y afán del gobierno del presidente García-Page desde que llegó al gobierno.

Abengózar ha respaldado esa modernización de la tecnología, “en muchos casos la tenía que haber hecho el PP cuando gobernaba” porque “gracias a ella, por ejemplo, la resonancia de Alcázar de San Juan ofrecerá una mejor calidad de imagen para el diagnóstico y permitirá hacer al año 5.500 resonancias más y eso se traduce en reducir las listas de espera”.

Ha concluido afirmando que “es una realidad que el gobierno del presidente García-Page no ha parado ni un solo día por recuperar la calidad en la asistencia sanitaria por eso se invierte en recuperar profesionales, en infraestructuras, en mantenimiento y en tecnología” todo lo contrario de lo que hizo el PP cuando gobernaba.

“No hay complejo hospitalario de la región que no haya recibido fondos para modernizar sus instalaciones o sus recursos técnicos, eso sin olvidar la contratación de cerca de 3.000 nuevos profesionales desde que gobierno García-Page” sentenciaba.

Balance “muy positivo”

La diputada socialista extrapolaba la “satisfacción” por este buen año en materia sanitaria, al resto de áreas de gestión del gobierno de García-Page. “Porque a lo que el PP llama año perdido, éste 2016, nosotros destacamos que cada día en la región hay 40 desempleados menos y 7 empresas más, es decir, 20.000 parados menos y 3.300 sociedades más”.

Abengózar ha mencionado como “esa satisfacción por estar ante un balance muy positivo en materia económica” también lo comparten los empresarios de la región quienes “ayer mismo reconocían que hay más diálogo y más ayudas a la inversión empresarial”.

Insistía “también llama el PP un año perdido al hecho de que las exportaciones hayan crecido un 8%, que el comercio minorista crezca por encima de la media nacional o que la región haya batido récord en pernoctaciones, 4,7 millones, o en viajeros, mejorando el año 2007”. Entonces se preguntaba, “¿cómo llama el PP a los cuatro años de Cospedal al frente del gobierno regional, cuatro años de recortes y de pérdida de derechos?”.

Para Abengózar “lo que está muy claro es que el gobierno del presidente García-Page trabaja día a día por recupera Castilla-La Mancha económica y socialmente, sacarla del bache donde la metió Cospedal”.

5 años del basurero nuclear en Villar de Cañas

Y cuando se cumplen 5 años de la designación de Villar de Cañas como destino para albergar el basurero nuclear, la diputada socialista ha lamentado que “tristemente Cospedal una vez más intentó ensuciar la imagen de nuestra tierra trayendo una instalación que nadie quería”, una decisión más que tomó el gobierno del PP en contra de los intereses de la comunidad autónoma y a la que no se opuso la anterior jefa del ejecutivo.

Frente a esa actitud, Abengózar recuerda que el presidente García-Page desde que llegó al gobierno ha intentado paralizar la instalación y lo ha conseguido, gracias a la ampliación de la zona ZEPA. Y así sigue, “plantando cara a las maniobras del PP y de Cospedal para que en Castilla-La Mancha se instale ese basurero nuclear”.

Y como conclusión reconocía “Cospedal y el PP cuando gobernaba, no sólo nos infringieron los mayores recortes posibles, sino que nos trajeron todo aquello que nadie quería”.

