Toledo, 16 de noviembre de 2019.- Anoche se celebró en un establecimiento hostelero del barrio del Polígono de Toledo una de las catas comentadas de la campaña ‘Marida mejor tu vida con vino’, impulsada desde el Gobierno regional junto con la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos y la Interprofesional del Vino de España (OIVE), “para difundir la cultura del vino, su papel en la dieta mediterránea y fomentar su consumo moderado”, según explicó el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Jesús Fernández, en su intervención para dar la bienvenida a todas las personas que participaron en esta actividad.

Como parte de la campaña ‘Marida mejor tu vida con vino’, se vienen desarrollando desde el pasado mes de febrero, en distintos municipios de la región y la provincia de Toledo, estas catas comentadas en un tono informal que están especialmente orientadas a la población joven, de entre 25 y 45 años de edad, así como al resto de personas con interés en comenzar a introducirse en esta cultura del vino y sus raíces en nuestra tierra; en aprender a conocer sus diferentes matices de color y sabor; o cómo el vino forma parte de una dieta saludable, siempre consumido con moderación.

De la mano de un enólogo especialista, que ha utilizado un vocabulario asequible y desenfado buscando la participación y el diálogo con todas las personas participantes, durante esta cata celebrada en la ciudad de Toledo -la número 37 del ciclo de la campaña regional- se han paladeado cuatro vinos distintos, sin hacer alusión a sus marcas concretas, pero todos ellos pertenecientes a Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha, siendo los de mayor presencia, así como a otras denominaciones del resto de España que también participan en el programa, tal y como se viene realizando en todas estas actividades.

Así en el caso concreto de la cata desarrollada ayer se utilizó un vino blanco de la DO de Uclés, hecho con uvas de la variedad de ‘verdejo’; un espumoso rosado de la DO Méntrida, elaborado con uvas ‘garnacha’; un tinto de la DO Manchuela, de la cosecha de 2017 y hecho con uvas de la variedad ‘bobal’; además de otro tinto de la DO Ribera del Duero y de la cosecha de 2015, elaborado con uvas de la variedad ‘tempranillo’.

Todos los caldos que se utilizan y participan en las catas comentadas de esta campaña regional ‘Marida mejor tu vida con vino’ son facilitados por los consejos reguladores de las diferentes Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha, además de las DO La Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Campo de Borja, que también se han sumado al programa. Y las etiquetas, en todos ellos, son genéricas de cada denominación de origen, sin referencia a la bodega o marca concreta.