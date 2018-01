Toledo, 21 de enero de 2018.- El director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García, ha participado en el II Foro UNIRED con el “interés de conocer las experiencias en el resto de comunidades autónomas en el desarrollo de la red de torres de comunicación, así como los últimos avances que los operadores nacionales y regionales han realizado en las tecnologías y servicios que prestan”.

Así lo ha trasladado tras su participación en este Foro, celebrado en el Museo Guggenheim de Bilbao, que ha contado con la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y que este año se ha centrado en explorar los servicios del futuro en las torres de telecomunicación, o lo que se conoce como ‘smart towers’.

Alipio García ha explicado que “los sistemas de comunicación de radio son una pieza clave para el desarrollo de Castilla-La Mancha, y además son imprescindibles para la igualdad en el entorno más rural de nuestra región”. En estos términos, también ha considerado que “la densificación de la red de torres de telecomunicaciones en la región es vital para el despliegue de redes de alta velocidad en el entorno rural, donde tenemos una dispersión altísima y donde la forma más rápida y eficiente, económicamente hablando, es a través de estas torres”.

El responsable de Telecomunicaciones ha apuntado que “el despliegue masivo de estas torres inteligentes es necesario no solo para ofrecer una conexión a Internet de alta velocidad en todas las localidades de la región, sino porque además por el territorio que no tenga una cobertura total a través de estas antenas, no podrán circular los vehículos autónomos sin conductor, o no podremos beneficiarnos de las aplicaciones que ofrece Internet”.

Desde el Gobierno regional se tiene claro que Castilla-La Mancha no puede quedarse solo con el concepto de ‘smart city’ o ‘smart village’, sino que “se debe tener una estrategia de región inteligente”. Por eso, ha asegurado que es necesario que esta acción sea global, desplegando y adaptando las tecnologías ‘smart’ en todo el territorio regional para que, de forma igualitaria, se pueda acceder a los servicios digitales y tener así, la aspiración de convertirse en un referente en la transformación digital.

En este Foro, según ha trasladado Alipio García, ha quedado patente que “la transformación digital se basa en los datos, la inteligencia artificial y la conectividad”. Por lo tanto, desde la Consejería de Fomento “se está trabajando de acuerdo a la estrategia de dar conectividad veloz y de calidad a todo el territorio, de tal manera que el desarrollo de la región no se frene por la falta de dicha conectividad y solo se tenga que trabajar en la asunción y aplicación de las tecnologías”.