La adquisición de los terrenos para ubicar el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara sigue adelante, porque estaba previsto en los Presupuestos del pasado año, si bien el encargo del proyecto no será posible, en tanto no se aprueben las nuevas cuentas.

Guadalajara, 21 de abril de 2017.- La no aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017, como consecuencia del voto en contra del grupo Podemos, supone la paralización de las obras previstas en centros educativos de la provincia de Guadalajara, unas actuaciones en las que el Gobierno regional tenía previsto invertir más de tres millones de euros.

Así lo ha indicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, en declaraciones a los medios de comunicación en Guadalajara, donde hoy ha mantenido distintas reuniones con ayuntamientos, direcciones de centros y representantes de madres y padres para analizar la repercusión de la no aprobación de los Presupuestos para este año.

Felpeto ha trasladado a los asistentes a las reuniones que al no contar con Presupuestos para este año no podrán licitarse las obras de ampliación previstas en el CRA de Iriépal, el gimnasio del CEIP Parque de la Muñeca, la reforma del IES Brianda de Mendoza y la ampliación del IES José Luis Sampedro.

Al tiempo, les ha explicado que la redacción de los proyectos en marcha continuará, porque esta fase ya estaba presupuestada el pasado año, de forma que se avance en ello, para que en el caso de que se produzca finamente en los próximos meses la aprobación de los Presupuestos las obras puedan licitarse e iniciarse cuanto antes.

Ha recordado que en el mes de septiembre, el presidente Emiliano García-Page presentó un ambicioso plan de infraestructuras con el objetivo de eliminar las aulas prefabricadas y reformar los centros que lo necesitan por antigüedad o por ampliación que “lamentablemente ante la no aprobación de los Presupuestos se ve paralizado”.

En el caso de la reforma del Colegio de Yebes para la entrada en funcionamiento del centro en septiembre, ha confirmado se llevará a cabo porque estaba previsto con anterioridad, una actuación considerada urgente y comprometidas al haberse ofertado en el proceso de escolarización.

Igualmente ocurre con el IES de Alovera, que se autorizará en los próximos días su creación jurídica y se adecuarán las infraestructuras necesarias para que entre en funcionamiento.

En lo que se refiere a patrimonio, en el caso de Guadalajara “algo que hemos presentado con ilusión recientemente como es la consolidación de las ruinas del Monasterio de Bonaval y que comprometimos que se iniciaría en junio, lamentablemente no va a poder ser así, porque a pesar de tener el proyecto ya, para hacer esa licitación es necesario tener Presupuestos”.

En cuanto al proyecto del Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, el consejero ha explicado que la adquisición de terrenos para su ubicación continúa adelante, porque la consignación presupuestaria estaba prevista en el presupuesto de 2016, si bien el inicio del proyecto no puede hacerse al no haber Presupuestos. “Nos habíamos comprometido en febrero a encargar el proyecto, pero sin Presupuestos no podemos hacerlo”, ha concluido.