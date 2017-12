El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha solicitado en el turno de ruegos y preguntas que se autorice a las universidades a que tengan en cuenta en sus procedimientos de admisión para la EVAU que los alumnos que lo deseen se examinen de una segunda lengua extranjera como troncal general, y “si fuera posible si no violenta ninguna norma, la cursen o no”.

Desde Castilla-La Mancha se pedía que el primer examen de las oposiciones a docentes no fuera eliminatorio, una cuestión que le habían trasladado también los sindicatos de la enseñanza al consejero, pero finalmente en la modificación de la norma que publicará próximamente el Ministerio será eliminatorio.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha lamentado que no se haya producido un consenso total en los términos de la modificación del Real Decreto de Acceso a la Función Pública Docente y que no se haya tenido en cuenta la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, y de los sindicatos docentes que pedían que el primer examen de la oposición no fuera eliminatorio.

Así se ha pronunciado tras participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que ha tenido lugar en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde Felpeto ha pedido que se publique cuanto antes la nueva norma y ha valorado esfuerzo realizado por parte de todos, comunidades autónomas y Ministerio de llegar a acuerdos como avanzar para que si es posible se elimine la tasa de reposición y la posibilidad de una oferta de empleo público lo mayor posible para llegar a una tasa de interinidad por debajo del 8 por ciento.

Igualmente, ha destacado el acuerdo que se ha producido para que las convocatorias de empleo público docente se realicen cada año en los mismos cuerpos y en las mismas fechas en todas las comunidades autónomas.

Ha lamentado que no haya habido acuerdo para que el primer examen no fuera eliminatorio, tal y como los sindicatos de la enseñanza le habían pedido que trasladara, y “nos hubiera gustado que igual que en el resto de puntos ha habido consenso también lo hubiera habido en este”.

Por otra parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha solicitado en el turno de ruegos y preguntas que se autorice a las universidades a que tengan en cuenta en sus procedimientos de admisión para la EVAU que los alumnos que lo deseen se examinen de una segunda lengua extranjera como troncal general, y “si fuera posible si no violenta ninguna norma, la cursen o no”.

Felpeto ha señalado que se trata de una demanda de la comunidad educativa que le ha llegado tanto por parte de algunas familias como por parte del profesorado de francés y que el ministro, Iñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido a estudiar.