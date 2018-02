Así, mientras el partido morado se ha abstenido en la votación de la resolución del PSOE, que ha sido rechazada con los votos en contra del PP; ha votado en contra —junto a los socialistas— a la resolución de los ‘populares’, por lo que también ha sido rechazada.

La resolución del PSOE instaba a las Cortes a rechazar el Plan de Cuenca del Guadiana en su parte del Alto Guadiana, así como exigir un nuevo régimen de extracciones que atienda a criterios técnicos y no políticos.

Además, pedía tener en cuenta los estudios realizados por el Instituto Geológico y Minero de España para que la masa de agua de la Sierra de Altomira contemple la realidad socioeconómica de la zona afectada y que aglutina a 66 pueblos de Castilla-La Mancha.

REDUCCIÓN DE LAS DOTACIONES

También solicitaba que las Cortes mostraran su rechazo al recorte en el régimen de extracciones de la masa de agua del Altomira decidido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, “que va a suponer una reducción de las dotaciones de agua para cultivos herbáceos y leñosos haciendo inviables la mayoría de explotaciones agrarias afectadas”.

Asimismo, la resolución de los socialistas solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que resuelva “de una vez” los expedientes de dotaciones prioritarias del Alto Guadiana.

De su lado, la resolución del PP solicitaba a las Cortes pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha continuar con el trabajo emprendido por el anterior Gobierno para regularizar los pozos del Alto Guadiana.

También quería aumentar la superficie de regadío de la zona desarrollando las infraestructuras necesarias y trabajar para lograr una aumento de los recursos hídricos en toda Castilla-La Mancha, también en la zona del Alto Guadiana.

NO SE HABLA DE SEQUÍA

El portavoz de Podemos, David Llorente, ha argumentado el rechazo de su grupo a las resoluciones de PSOE y PP por no albergar ninguna de ellas la palabra “sequía”, máxime cuando el 2017 ha sido un año muy seco.

“Este verano no va a haber agua y va a haber un problema grave tanto para la agricultura como para el abastecimiento humano”, ha indicado Llorente, que ha tildado al PSOE y al Gobierno regional de “irresponsables” por estar hablando de aumentar los regadíos “como si los recursos no fueran limitados”.

“Sus propuestas son un brindis al sol, pues no hacen referencia a la grave situación de sequía y a la necesidad de hacer una gestión sostenible de agua”, ha insistido Llorente, que tras reiterar que la del Guadiana no es una cuenca cedente, ha acusado a socialistas y ‘populares’ de ser “demagogos y populistas”.

De su lado, la responsable de agua en el Grupo Socialista, Carmen Torralba, ha dicho que las restricciones que el Gobierno de Mariano Rajoy está aplicando a las regadíos de la región son “indignantes”, pues de seguir así no habrá concesiones ni para los nuevos agricultores, poniendo en riesgo cultivos sociales —como el melón, sandía ajo morado o cebolla— que crean mucho empleo y mantienen una importante zona agrícola de la región.

ESTÁ SOBREEXPLOTADO

“Este acuífero no está sobreexplotado y pedimos un régimen de explotación basado en criterios técnicos, no políticos, pues hay una recarga de infiltración anual más una aportación subterránea y fluvial”, ha explicado Torralba.

Por su parte, el diputado regional del PP Francisco Núñez, que ha lamentado que el presidente regional, Emiliano García-Page, “nunca esté presente cuando se habla de agua”, ha indicado que los ‘populares’ están dispuestos a debatir sobre este asunto y que para ello lo tienen “muy claro”.

“Queremos que se palique la directiva marco, se respete el caudal, que se garantice la sostenibilidad medioambiental, prioridad de la cuenca natural y que se garanticen las necesidades presentes y futuras de Castilla-La Mancha”, ha argumentado.

EL AGUA: “INDISPENSABLE”

En su turno de palabra, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha apuntado que el agua es un recurso “indispensable” para la vida y del que depende el desarrollo de Castilla-La Mancha.

Así, ha señalado que en la Comunidad Autónoma se riegan 14 de cada 100 hectáreas que lo hacen en el conjunto del país, lo que ha afirmado que está “muy lejos” de la media nacional. “La región está a la cola de utilización de agua en agricultura y esto es así”.

Ha lamentado que los regantes del Alto Guadiana se vean “muy perjudicados” por una decisión de la CHG sobre una masa de agua no sobreexplotada, por lo que ha indicado que “no es de recibo” que se vean sometidos a restricciones cuando otros regantes no las tienen.

UN TRATO IGUAL

“Pedimos como norma general y cuestión básica un trato igual y no discriminatorio para todos los agricultores del país”, ha indicado el titular de Agricultura.

Además, ha criticado a David Llorente que no “ponga equidistancia” entre una propuesta del Grupo Socialista con el que gobierna Podemos en la Junta y una propuesta del PP “que es el causante del problema del que estamos hablando hoy aquí”.

“Usted no está en esta línea media”, le ha dicho al portavoz de Podemos, para agregar que los agricultores de la zona de Altomira no pueden compartir lo que ha defendido y señalar que el Gobierno regional no ha engañado.