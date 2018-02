“Motivos ajenos a mi actividad sindical, que no imaginaba me fueran a afectar de manera tan directa, y de los que en su momento daré cumplida información, me han obligado a adoptar esta decisión tan dolorosa, pero inevitable, para mí”, ha avanzado Rincón, reelegido en el cargo en junio de 2016, en un comunicado remitido a los medios.

“No quisiera dejar pasar esta oportunidad para pedir disculpas a quienes en mi trayectoria sindical haya podido ofender o molestar, y por supuesto mostrar mi agradecimiento a quienes me han apoyado tanto personal como sindicalmente durante estos años de mi etapa en CSIF”, concluye el comunicado.