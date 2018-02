Denuncia que Page margina a los enfermos de ELA al no recibir tratamiento especializado y experimental en el Hospital Carlos III porque la Junta no paga

La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, ha exigido a Page que anuncie hoy en su visita al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan que en nuestra región no van a pasar consulta de Ginecología ni de otras especialidades médicos sin título homologado.

“Esto ha sido un escándalo nacional porque primero hubo un informe del jefe de servicio denunciando está situación; y luego, tras informe negativo, hubo una denuncia de este jefe de servicio porque no se quiere hacer responsable de las deficiencias que se pueden derivar de los diagnósticos de los profesionales sin titulación homologada”, ha indicado.

Según ha indicado Riolobos en rueda de prensa, el PP también exige al consejero de Sanidad de Page que aproveche durante su visita al Hospital de Puertollano una nueva revisión por parte de especialistas a todas las mujeres afectadas por el escándalo de los ginecólogos sin título homologado que denunció el jefe se servicio de este centro sanitario. De este modo, “se garantizarán los diagnósticos y tratamientos adecuados”.

Debido a esta situación, Riolobos ha exigido la dimisión del consejero de Sanidad o su cese por parte del Page. "Es muy sospechoso que, ante un asunto tan grave, Page no haya dicho nada; de hecho, no se atreve a ir al Hospital de Puertollano", ha añadido.

Además –ha proseguido- “la Consejería de Sanidad apuntó a que esto pasaba en otras comunidades autónomas y que lo permitía una instrucción del Ministerio. Sin embargo, el Ministerio dejó claro que la ley prohíbe en España que médicos de otros países cuya homologación del título está en proceso o que ni siquiera la hayan solicitado no pueden ejercer”.

Page margina a los enfermos de ELA

Además de esto, Riolobos ha exigido explicaciones al Gobierno de Page y Podemos por la cascada de denuncias de enfermos y familiares de ELA al no poder recibir tratamiento experimental en el Hospital Carlos III de Madrid porque la Junta no paga la asistencia sanitaria de estas personas.

Riolobos ha recordado que, mientras se admiten en este hospital a enfermos de otras comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha no es posible porque el Gobierno Regional no paga.

Así se lo han trasladado los enfermos de ELA al PP, que a su vez han denunciado el incumplimiento de Page tras la firma de un convenio entre la Junta y la Asociación de ELA, en la que se comprometió mejorar la asistencia sanitaria de estos pacientes en Castilla-La Mancha con la creación de una unidad específica en el Hospital de Parapléjicos de Toledo.

“Es una barbaridad que a estos enfermos no se les permita recibir asistencia sanitaria especializada y experimental porque el Gobierno Regional en lugar de gastar el dinero en atender a los pacientes, se lo gaste en contratar asesores y altos cargos”, ha lamentado Riolobos.

CMM manipula y oculta los escándalos sanitarios de Page

Por otra parte, Carmen Riolobos ha denunciado la “manipulación y el sectarismo” de los informativos de CMM (Castilla-La Mancha Media), al ocultar los escándalos sanitarios de Page que viene denunciando el PP. Riolobos se ha referido al posible delito de prevaricación que podría estar cometiendo Page al mantener a los ginecólogos del hospital de Puertollano al no disponer de la homologación de sus títulos.

También ha recordado que CMM ha vetado la manifestación de Corral de Almaguer en la que se denunciaba la falta de personal sanitario en el municipio. Todo ello – ha continuado-, después de conocerse que un joven que sufrió una parada cardiaca no fue atendido a tiempo porque no había facultativos suficientes.