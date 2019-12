El coleccionista hispano-estadounidense y vicepresidente de la fundación que lleva su nombre, Roberto Polo , ha sido seleccionado por la revista Metropolitan Magazine New York como uno de los dos Top Art Collectors en el ranking ‘Best of 2019’ que la reconocida publicación estadounidense elabora anualmente.

Comparte la categoría con Steve Tananbaum, coleccionista de arte moderno y contemporáneo, radicado entre Palm Beach y Nueva York, y magnate de las finanzas, según ha informado la Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (Corpo) en nota de prensa.

“Este reconocimiento llega en un momento muy especial para mí y desde una ciudad, Nueva York, a la que he estado íntimamente ligado durante muchos años. Recibo el galardón el mismo año en que se ha abierto en Toledo el museo que lleva mi nombre. Todo esto me parece un sueño hecho realidad. Me he esforzado mucho por internacionalizar esta colección y la ciudad que la acoge, Toledo”, ha declarado Polo tras conocer esta noticia.

UN “PRODIGIO DEL ARTE”

Roberto Polo, cuya colección fue considerada por ‘Le Journal des Arts’ en 2009 como una de las 20 más influyentes y antológicas del siglo XX, ha sido además noticia este año por haber iniciado una cesión temporal de alrededor de 500 de sus obras a la Junta de Comunidades de Castilla-Mancha que, desde el pasado 27 de marzo, se exponen en el museo toledano Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha.

Experto coleccionista, historiador, artista plástico y mecenas de las artes, Roberto Polo nació en La Habana (Cuba) el 20 de agosto de 1951 en el seno de una familia de orígenes españoles, franceses e italianos.

Fue reconocido como un “prodigio del arte” a los 14 años en Estados Unidos y obtuvo numerosas becas por méritos, entre ellas las de la Pan American Union, la Ford Foundation y todos los centros de estudios superiores a los que asistió.

Estudió Bellas Artes, Historia del Arte y Filosofía en la Corcoran School of Art y en la American University de Washington D.C., así como en la Columbia University Graduate School de Nueva York.

Comenzó a adquirir piezas de arte a muy pronta edad y a lo largo de su vida sus colecciones se han dedicado a las bellas artes, las artes decorativas y el diseño, piedras preciosas y joyas históricas, abarcando cinco siglos y diversos continentes.

COLECCIÓN ROBERTO POLO

Próximo a cumplirse un año de su apertura, Corpo puede destacarse ya como “uno de los referentes artísticos” de Castilla-La Mancha, abriéndose paso por su “gran valor” y su “afinada museografía”.

La colección abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y se centra en las vanguardias históricas periféricas, que el coleccionista ha investigado, rastreado y adquirido a lo largo de varias décadas con el afán de “reescribir lo que el relato oficial nos ha contado sobre este prolijo y determinante periodo artístico donde todas las convenciones fueron puestas en cuestión”, dando paso a lo que constituye el segundo apartado de esta colección: la contemporaneidad, europea y norteamericana.

Las salas del museo, que en un futuro próximo tendrá su continuidad en la ciudad de Cuenca, reúnen obras de 163 artistas. Entre ellos hay tanto firmas célebres como visionarios.

Destacan nombres como Schmidt-Rottluff, Pechstein, Kandinsky, Schlemmer, Schwitters, Moholy-Nagy o Ernst. Además, Corpo revela a sus visitantes una larga serie de creadores menos conocidos pero fundamentales, como Joostens, Donas, Peeters, Flouquet o Servranckx.

Ubicada en el antiguo convento de Santa Fe, la colección se ha articulado siguiendo no solo una lógica cronológica sino buscando el diálogo entre el legado histórico y arquitectónico que encierra este emblemático emplazamiento, que fue palacio andalusí entre los siglos IX-XI, santuario mudéjar durante el siglo XIII y convento a partir del siglo XV, y el arte moderno y contemporáneo.