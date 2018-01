Se pregunta qué pasará ahora con los planeamientos que están aprobados desde hace 30 años en esta región y que no tienen concesiones de aguas por parte de las confederaciones, como el caso del Ayuntamiento de Montalbo, gobernado por el PSOE y que tan cerca de Villar de Cañas está, “que tampoco tiene concesión de aguas pero parece ser que posee inmunidad en este tema”

Otra maniobra de Page ha sido la anulación del POM, habiéndose convertido en la primera vez que la Junta revoca uno, supuestamente, porque no hay concesión de agua por parte de la Confederación, “lo que no significa que no haya agua, que quede claro, porque es el plan de Cuenca quien asigna 55.000 m3 a Villar de Cañas”

Denuncia todas las triquiñuelas que ha empleado Page para atacar el ATC, empezando por la ampliación de la zona Zepa de la Laguna del Hito, suspendida por el Tribunal Supremo , “que fue realizada sin criterios técnicos, sin justificación medioambiental e incluso sin importarles si había grullas o no; solo había que hacerlo para que la Zepa llegase hasta Villar de Cañas y así poner una zancadilla al ATC”

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, María Roldán, ha denunciado hoy que lo único que ha hecho el Gobierno de Page por la provincia de Cuenca en estos casi tres años de legislatura es “torpedear y malograr” la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas. Un proyecto de Estado, subrayaba Roldán, que fue iniciado y planteado por el propio Partido Socialista en la época de Zapatero.

“Lejos de luchar fehacientemente contra la despoblación, de traer nuevas inversiones a la provincia de Cuenca, de continuar con el Plan de Carreteras que dejó elaborado el anterior Gobierno del PP, de ensalzar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones o de apoyar al campo conquenses, lo único que Page ha traído a nuestra provincia ha sido la paralización y el bloqueo de un proyecto de estado necesario y seguro que, sin ninguna duda, mejoraría económicamente Villar de Cañas, la comarca y la provincia entera”, manifestaba la diputada.

Roldán, que ha defendido la postura del PP en el Debate General relativo a la situación actual del ATC en Villar de Cañas, ha recordado al PSOE de Page “ciertas decisiones que tomó su partido hace unos años y que ahora parecen haber olvidado”. Muestra de ello es que este proyecto de estado está previsto en el vigente 6º Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno de España en junio 2006, cuando gobernaba el PSOE y cuando todos los grupos parlamentarios dejaron la confrontación política a un lado y decidieron su creación por necesidad.

Asimismo, la diputada por Cuenca ha recordado que la selección del emplazamiento ha sido el resultado de un proceso complejo que se inició en 2009, cuando seguía gobernando el PSOE, y se culminó en diciembre de 2011, cuando se eligió a Villar de Cañas entre los emplazamientos que dejó el PSOE.

“Y fíjense -declaraba la popular- es aquí cuando unos pocos de los que siempre habían estado de acuerdo, cambian de opinión y empiezan a darse la vuelta con una actitud cobarde y comienzan a hablar mal del ATC”, recordaba Roldán al añadir que “es en este punto donde se demuestra que el PSOE no pensaba ni piensa en la seguridad de los ciudadanos, porque saben que el ATC es segurísimo; solo piensan en que pueda ser una baza para ganar las elecciones, y de verdad, ¿cuántas veces tienen que perder las elecciones en Villar de Cañas y en la provincia de Cuenca para cesar esta actitud y darse cuenta de que solo están entorpeciendo el desarrollo de nuestra tierra?”.

Además, la parlamentaria del PP ha lamentado que “Page, no contento con atacar el desarrollo y el progreso de una provincia, de mi provincia, prometió en el verano de 2015 un planteamiento de empleo que crearía en la comarca el doble de puestos de trabajo estables de los que generaría el ATC, y que este plan se lo detallaría al presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, y al alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz”. Y casi tres años después, denunciaba Roldán, “el Gobierno de Page no ha movido un solo dedo por esta comarca ni por esta provincia, ni ha presentado una sola propuesta alternativa”.

“Las triquiñuelas del Gobierno de Page”

Durante su intervención en el pleno, la diputada regional se ha referido a todas las triquiñuelas que ha empleado el Gobierno de Page para atacar el ATC, empezando por la ampliación de la zona Zepa de la Laguna del Hito, “que fue realizada sin criterios técnicos, sin justificación medioambiental o de protección de las especies de aves que amparase la ampliación de las 1.000 hectáreas e incluso sin importarles si había grullas o no; solo había que hacerlo como fuera para que la Zepa llegase hasta Villar de Cañas y así poner una zancadilla al ATC”.

Pero finalmente, recordaba Roldán, “este uso fraudulento de utilizar todos los medios a su alcance para perpetrar esta chapuza llegó a los tribunales y suspendieron el acuerdo del Consejo de Gobierno de julio de 2015 y el Decreto de octubre de 2016”.

Otro de los ataques a la instalación del ATC se produjo con el encargo al alcalde socialista de Alconchel de la Estrella de recurrir el POM de Villar de Cañas, habiéndose convertido en la primera vez que la Junta de Comunidades anula un POM, supuestamente, porque no hay concesión de agua por parte de la Confederación, “lo que no significa que no haya agua, que quede claro, porque es el plan de Cuenca quien asigna 55.000 m3 a Villar de Cañas”.

Pero, como se ha cuestionado Roldán, “¿qué pasará ahora con los planeamientos que están aprobados desde hace 30 años en esta región, en todas las provincias, que no tienen concesiones de aguas por parte de las confederaciones?”. Porque, según la señalado la diputada, desde la fecha que el Gobierno de Page anuló el POM de Villar de Cañas, la Junta ha aprobado planeamientos sin concesión de agua en varios municipios. “¿Por qué unos sí y otros no, si la legislación es igual para todos? ¿O es que el Ayuntamiento de Montalbo, gobernado por el PSOE y que tan cerca de Villar de Cañas tampoco no tiene concesión de aguas pero parece ser que sí posee inmunidad en este tema?”

Por todo ello, aseveraba, “no vamos a consentir que el presidente de nuestra región, un presidente que ha perdido las elecciones, falte al respeto de los conquenses con acusaciones barriobajeras, creando incertidumbre y miedo en los conquenses, poniendo en entredicho la actuación del Gobierno central con una deslealtad institucional sin precedentes, afirmando que no hay consenso social, cuando ni siquiera ha tenido la decencia de acercarse a Villar de Cañas a preguntarles a los vecinos ni a los conquenses si quieren el ATC; su actitud es cobarde, porque sabe que el apoyo al proyecto es total y absoluto”, concluía Roldán.