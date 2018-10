En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, CCOO de Castilla-La Mancha advierte de que tras más de 10 años de políticas antisociales, la población en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha sigue en niveles muy elevados, con un incremento de la pobreza entre los trabajadores y trabajadoras aun teniendo empleo.

El secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, en rueda de prensa en Toledo ha señalado que 690.000 personas están en riesgo de pobreza y exclusión social, y 90.000 tienen carencia material severa, estas cifras suponen un 33,9% y un 4,4% de la población de nuestra comunidad respectivamente, porcentajes muy alejados de territorios como Navarra, que se sitúa 20 puntos por debajo del de nuestra región.

Un 41,7% de los hogares no tiene capacidad de atender gastos imprevistos; el 39,5% no puede permitirse vacaciones al menos una semana al año; el 12,6 % no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en su hogar; y un 4,6% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

De la Rosa ha advertido del aumento de los trabajadores y trabajadoras pobres, “trabajar debería ser una garantía para salir de la pobreza, pero la realidad es otra. Tenemos un mercado laboral enfermo, con un preocupante problema de paro estructural, con unos salarios que no dan para poder vivir con dignidad y con una elevada precariedad laboral que hace que tengamos trabajadores y trabajadoras pobres”.

Castilla-La Mancha está entre las regiones con los salarios más bajos. El salario mediano en CLM está en 17.874,62 €/año, es decir, la mitad de las personas asalariadas tienen un salario por debajo de los 17.874 euros; si ahondamos más en la distribución salarial observamos que una cuarta parte de los salarios se sitúan por debajo de los 12.954,40 €/año.

En el caso de las mujeres de CLM el salario mediano es de 15.670,87 €/año y el cuartil inferior es 9.795,42 €/año.

Asimismo, De la Rosa ha hecho un perfil del empleo y del desempleo en nuestra comunidad autónoma. En el primer caso se trata de un hombre de entre 35 y 44 años que trabaja en los Servicios. En el segundo, el perfil del desempleo es una mujer mayor de 45 años que lleva más de un año en desempleo. El 32% de las personas desempleadas de CLM son mujeres mayores de 45 años. El 45% lleva en desempleo más de un año. El 72% de las personas que llevan más de un año en desempleo son mujeres.

En cuanto al perfil de la inactividad, encontramos que el 60% de las personas inactivas son mujeres. Entre los hombres la principal causa de inactividad es la jubilación; entre las mujeres lo que la EPA denomina “labores del hogar”, en esta situación se encuentran más de 192.000 mujeres en CLM frente a los 14.000 hombres en esta situación. Esto es un claro indicio de la falta de corresponsabilidad por parte de los hombres, de las empresas (mejores salarios, horarios racionales…) y de las administraciones que tampoco cumplen con sus obligaciones en los cuidados (escuelas infantiles, ayudas a la dependencia, cuidados en hospitales, residencias de mayores).

En lo que respecta a pensiones, en Castilla-La Mancha hay 371.008 pensiones. La pensión media es de 882,75 euros/mes, 74,61 euros por debajo de la media estatal (957,36 euros) y 307,15 €/mes más baja que la media más elevada registrada en Euskadi. El número de pensiones con complementos a mínimos en Castilla-La Mancha es de 143.019. El 48,2% de las pensiones de mujeres tienen complementos a mínimos.