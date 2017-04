Paco de la Rosa: “Queremos hablar en mayúsculas de empleo y queremos hacerlo desde la lealtad y la complicidad, y si es necesario desde el enfrentamiento”.

CCOO reclama que los Presupuestos regionales “sean una realidad más pronto que tarde, si no algunos tendrán el pretexto y otros la imposibilidad de desarrollar políticas necesarias e imprescindibles en esta tierra. La ciudadanía no entendería que no se aprueben siendo tan necesarios para iniciar la recuperación de la región y de las personas”.