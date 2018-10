El delegado de la Junta en Albacete ha subrayado que la adquisición del Chalet Fontecha y un local en la calle Dionisio Guardiola realizada por la Diputación de Albacete, “fue un mandato de María Dolores De Cospedal al señor Francisco Núñez para tapar un pufo”, en alusión a los 4,1 millones de euros de deudas de la Cámara de Comercio, antigua titular de estos inmuebles, y que desembocó en una operación económica llevada a cabo por el ex presidente de la Institución provincial y actual presidente del PP en Castilla-La Mancha, hasta alcanzar los 1,7 millones de euros.

Pedro Antonio Ruiz Santos ha criticado el supuesto Protocolo para el Museo de Arte Realista reivindicado por el portavoz del grupo parlamentario del PP, Francisco Núñez, en el Debate sobre el estado de la región, recordando que tanto el ex presidente de la Diputación, el señor Núñez, como el ex delegado de la Junta, Javier Cuenca, y el ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Serrano anunciaron al finalizar la pasada Legislatura, que las obras se realizarían en ese verano.