El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el delegado territorial de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, han suscrito esta mañana el quinto convenio de colaboración entre ambas entidades para que los vendedores de la ONCE puedan liquidar sus ventas en la extensa red de oficinas de la cooperativa de crédito.

Gracias a este acuerdo, los vendedores evitarán realizar grandes desplazamientos a localidades alejadas de sus zonas de trabajo, pudiendo efectuar sus operaciones en los propios lugares de residencia o cerca del puesto laboral donde venden los cupones. Un dato significativo ya que en muchos municipios, con motivo de los procesos de reestructuración realizados por el sector financiero los últimos años, han desaparecido un gran número de oficinas, con la consiguiente merma en la prestación de servicios financieros, a excepción de Eurocaja Rural que ha mantenido e incluso ampliado su extensa red comercial.

ONCE agradece la cooperación comercial y subraya el compromiso de Eurocaja Rural con las zonas rurales

A este respecto, el delegado territorial de la ONCE agradeció las facilidades que Eurocaja Rural, “quien pone a nuestra disposición una red importante de oficinas para facilitar la tarea a los más de 70 agentes vendedores que utilizan los servicios de ingreso del dinero de sus ventas. Sin este convenio, esta operativa no sería posible, porque no tendrían otra manera de hacerlo”.

Además de la cooperación comercial, Hernández Yebra aludió a la responsabilidad, vocación de servicio e implicación de ONCE y Eurocaja Rural como prestadores de servicios y entidades comprometidas con la sociedad. Para ambas partes las personas son lo fundamental. Ponemos el trabajo y el talento al servicio de la sociedad, y en el centro de todo a las personas. A la ONCE le une con Eurocaja Rural esa labor de trabajo y de cercanía con las personas. Con un territorio como el nuestro, con una dispersión poblacional tan importante, con dificultades añadidas respecto a los núcleos urbanos, prestar servicios en las zonas rurales es difícil, así como encontrar personas que trabajen para las personas en el marco de la operativa financiera.

Apoyo a la labor de integración social que realiza ONCE

Por su parte, el presidente de Eurocaja Rural afirmó que “es un orgullo y un placer facilitar el trabajo diario que realizan los vendedores de la ONCE y la labor que efectúa la propia organización de integración social y de aportación a la sociedad. Estamos muy satisfechos por colaborar y acercaros nuestras oficinas en toda la región, más de 400 puntos de venta. En 45 localidades de hecho somos la única entidad que estamos presentes, así que como entidad de economía social, que tiene alma y un componente social muy relevante, nos comprometemos por el desarrollo económico y social, y por ayudar al sector de la discapacidad, personas que son capaces de salir todos los días a trabajar con una sonrisa”.

Igualmente, Eurocaja Rural pone a disposición de la organización y de los vendedores de la ONCE una línea de productos financieros, como cuenta tesorera o cuenta nómina, en excelentes condiciones y adaptada a sus necesidades. Los vendedores tendrán un acceso online para consultar sus saldos y realizar consultas a través de Ruralvía, la banca por Internet de Eurocaja Rural, desde donde podrán realizar diferentes operativas bancarias.