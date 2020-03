La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Minsiterio de Sanidad, ha informado este domingo de que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos Por, ello asegura que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan.