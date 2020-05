Once comunidades autónomas y Ceuta y Melilla se encuentran desde el pasado lunes, día 11, en la fase 1 de la desescalada, mientras que otras cinco —Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha— lo han hecho solo muy parcialmente, y una sexta, la Comunidad de Madrid, permanece totalmente en la fase 0.

En este marco, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha reunido entre el miércoles y el jueves con los consejeros del ramo de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Comunidad de Madrid, Canarias y Baleares y ha recibido los informes técnicos para avanzar en las medidas de alivio del confinamiento.

Estos encuentros se producen después de que se hayan conocido los resultados del estudio de seroprevalencia que determinan que únicamente el 5 por ciento de los españoles ha generado anticuerpos ante el nuevo coronavirus. Está previsto que Illa anuncie este viernes las zonas que pasan de fase, con el objetivo de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo sábado para su entrada en vigor el lunes día 25.

En el marco de estos encuentros de coordinación con las CCAA, la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por la incidencia del nuevo coronavirus, ha vuelto a reclamar el paso a la fase 1 en todo el territorio después de que la semana pasada se denegara este avance en la desescalada.

Tras la polémica que provocó incluso la dimisión Yolanda Fuentes como directora de Salud, el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha reclamado que la entrada en la fase 1 se adapte a la “realidad” de la autonomía, con medidas como el uso obligatorio de mascarillas, recomendaciones para negocios o el establecer un compromiso de distancia social en los establecimientos, en vez de reducción de aforos.

CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA

Desde Cataluña, el Govern ha propuesto un desconfinamiento intermedio para Barcelona y las regiones sanitarias Metropolitana Norte y Sur con una fase 0 avanzada que prevé permitir a los ciudadanos ir a establecimientos comerciales sin cita previa, celebrar actividades de culto e ir a museos con un tercio de su capacidad, entre otras cuestiones.

No obstante, no estarán permitidas la apertura de las terrazas de los bares y restaurantes de las tres regiones sanitarias y los encuentros de hasta diez personas en casas, así como el funcionamiento de los gimnasios ni la movilidad entre municipios que no sea estrictamente por motivos laborales.

Además, ha propuesto que Girona, Lérida y Cataluña central pasen a la Fase 1 y se sumen así a las regiones sanitarias del Pirineo-Aran (Lérida), Campo de Tarragona y Tierras del Ebro (Tarragona).

Respecto a la Comunidad Valenciana, tras las críticas de la Comunidad Valenciana al Ejecutivo central por lo que entendían como un “cambio de criterio” al elegir las áreas que pasarían de fase, el Consell ha solicitado el paso a la fase 1 de la desescalada de todo el territorio valenciano.

En concreto, la propuesta valenciana incluye el pase a la fase 1 de los 14 departamentos que todavía no lo han hecho: Castelló, la Plana, Sagunt, Arnau de Vilanova-Llíria, Clínico-Malvarrosa, La Fe, València-Hospital General, Manises, La Ribera, Alicante-Hospital General, Sant Joan d’Alacant, Elx-Hospital General y Elx-Crevillent.

No obstante, este avance cuenta con dos restricciones: retrasar por “prudencia” en todo el territorio la celebración de actos culturales al aire libre de menos de 200 personas, y no permitir las reuniones de hasta 10 personas en el departamento de la Ribera, debido a un brote de 42 contagios en un mismo municipio detectado en los últimos días.

CASTILLA-LA MANCHA, ANDALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN

En el caso de Castilla-La Mancha, la Junta ha entregado la documentación para que Albacete, Ciudad Real y Toledo puedan pasar a la fase 1 y unirse así a Cuenca y Guadalajara, que se encuentran en esta etapa desde este lunes 11 de mayo.

En paralelo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García-Page defendió este domingo ante el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su petición de que se pueda practicar la caza y la pesca.

En el caso de Andalucía, la Junta de Andalucía ha pedidoque Granada y Málaga pasen a la fase 1 este lunes 18 de mayo después de la “sorpresa” de que dejaran en la etapa inicial a las provincias y enteras y no a los distritos sanitarios que la Junta propuso antes de decidir sobre el pase de todos a la Fase 1.

Asimismo, Andalucía ha propuesto al Ministerio de Sanidad establecer en la comunidad autónoma dos únicos tramos horarios para el paseo de menores de hasta 14 años de edad y para personas mayores de 70 años, de forma que este último colectivo pueda realizarlos antes de las 14 horas y los menores a partir de esa hora. También ha pedido que las piscinas públicas se puedan abrir en la ‘Fase 2’.

Por su parte, Castilla y León ha pedido que 42 zonas básicas de salud se sumen a la fase 1 con el criterio de que haya tres o menos casos por 10.000 habitantes en 14 días y garantías de trazabilidad de cada uno de los afectados por coronavirus.

A día de hoy, en Castilla y León existen 26 zonas básicas de salud en Fase 1. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado que es posible que, en base a los umbrales fijados, se incluya más, si bien no ha avanzado más datos.

ISLAS EN FASE 2

Además, en algunas islas de Canarias y Baleares han pedido al Ministerio de Sanidad transitar este próximo lunes a la llamada ‘Fase 2’, a pesar de que el Ejecutivo central tenía fijado en su plan inicial el día 25 como el inicio de esta etapa, si bien marcaba estas fechas como orientativas.

En el caso de las Islas Baleares, el Govern solicitó este martes al Ejecutivo que Formentera pase ya el próximo lunes a la Fase 2 de desescalada. Por su parte, la consejera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que no prevé un cambio en las franjas horarios de salida para paseos y deportes.

En el caso de Canarias, las ocho islas se encuentra en Fase 1. El Gobierno insular está estudiando pedir que La Gomera, El Hierro y La Graciosa se vuelvan a adelantar y pasen a la Fase 2 porque en la actualidad no registran ningún caso de coronavirus.

El Ejecutivo central ya accedió a adelantar anteriormente el cambio de etapa de estas islas, que se encuentran en la Fase 1 desde el pasado 4 de mayo debido a la evolución de la pandemia en estos territorios.