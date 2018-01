Empezamos el 2017 con compromisos de recuperación de derechos de los empleados y empleadas públicos previamente consensuados con el gobierno regional, a través de un pacto que se vio obstaculizado por la falta de acuerdo presupuestario entre los partidos representados en el gobierno regional.

Aunque más tarde de lo previsto, se impuso el sentido común y esos acuerdos están vigentes y seguirán desarrollándose (si nada lo impide) durante el 2018, año en el que se acabará recuperando el 3% que el Gobierno del PP arrebató a los empleados públicos. Desde CCOO lo hemos defendido como un acuerdo parcial que desbloqueó la negociación y que deberá contribuir a seguir avanzando en la recuperación de derechos, como el pacto por la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, el plan de acción social y una larga lista de agravios que vimos desaparecer de un plumazo y que tanto nos está costando conquistar de nuevo.

En la Sanidad Pública ha sido un año de consolidación, sobre todo de empleo. El pacto de estabilización, las OPEs aprobadas de 2016 y 2017 y la OPE excepcional acordada en negociación a nivel estatal nos conducirán a disminuir considerablemente el altísimo nivel de temporalidad de nuestro sistema de salud y situarlo en índices razonables (alrededor de un 8%). Sin embargo, estamos aún muy lejos de conseguir la cifra de más de 27.000 profesionales con los que contaba la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha a principios de 2010.

La apuesta que este sindicato lleva haciendo por la creación de empleo de calidad está viendo sus frutos y las denuncias realizadas desde el año 2010 sobre destrucción de empleo en el sector sanitario han contribuido de forma determinante a que se vayan tomando decisiones encaminadas a acabar con la precariedad y las irregularidades en los nombramientos del personal estatutario.

Por supuesto no está todo hecho, ni mucho menos: la falta de sustituciones en Atención Primaria y su fortalecimiento como pilar fundamental en la prevención de enfermedades, la recuperación de la carrera profesional, la necesidad de invertir en infraestructuras, serán nuestros objetivos para el próximo año. Porque no podremos hablar de crecimiento hasta que reconquistemos lo perdido. Tenemos que hacer atractiva esta comunidad autónoma para que los profesionales de la sanidad pública opten por quedarse en nuestra tierra y eso solo se consigue siendo la que les ofrezca las mejores condiciones laborales y el mayor reconocimiento profesional.

Y no olvidemos nuestra mayor batalla, la que estamos dando contra el inmovilismo del Gobierno Estatal para el que está demostrado que cualquier excusa es buena para relegar a los empleados públicos a un segundo plano. Primero fue la crisis, este año el conflicto catalán, ¿qué impedirá el próximo año revertir los derechos arrebatados?

Porque es el Gobierno del PP el que tiene la llave para devolver los derechos que más perjuicios han creado: la jornada de 35 horas, las prestaciones de IT o el 5% de retribuciones impuesto por el Gobierno del PSOE. Iniciamos en el mes de octubre una campaña estatal “Recuperar lo Arrebatado” cuyo fin es conseguir que el gobierno deje sin efecto la normativa básica que impide que las comunidades autónomas negocien con sus representantes sindicales la propia recuperación de derechos y no cejaremos en el empeño hasta que consigamos recuperar todos y cada uno de ellos. Para CCOO ya no hay excusa que valga.

Que nadie piense que será tarea fácil. Podemos prever sin riesgo a equivocarnos que muchas serán las horas de negociación, que habrá movilizaciones, que se producirán avances y retrocesos, que seguirán buscando excusas para seguir mirando para otro lado, pero la voluntad de CCOO es inquebrantable porque sabemos que lo que defendemos es lo que toca, porque somos más y estamos decididos a dar la batalla por la reconquista.

Desde la FSS-CCOO: Buen año para todos.

Y, sobre todo, buen año para todas.