El Sindicato de Enfermería denuncia el intento “soterrado” por parte del sector farmacéutico de querer arrogarse unas funciones asistenciales que no le competen y que, además, pueden conllevar riesgos para la seguridad y salud de los ciudadanos.

El Comité Ejecutivo Estatal de SATSE ha denunciado que la mal llamada ‘Farmacia comunitaria’ supone una clara estafa al Sistema Nacional de Salud y a los ciudadanos, al querer ofrecer unos servicios asistenciales para los que no tiene respaldo legal ni competencias propias por un mero interés de beneficio económico empresarial.

En una reunión celebrada hoy, los responsables del Sindicato de Enfermería a nivel estatal y autonómico manifestaron su profunda preocupación por el intento “soterrado” por parte del sector farmacéutico de querer arrogarse unas funciones asistenciales que no le competen y que, además, pueden conllevar riesgos para la seguridad y salud de los ciudadanos.

SATSE recalca que actuaciones, como el seguimiento de los pacientes crónicos o plurimedicados o la revisión de botiquines familiares y visitas a domicilio, son competencia exclusiva de los profesionales sanitarios de Atención Primaria (enfermeras y médicos), según establece la normativa al respecto.

La organización sindical reitera que supone una clara invasión de competencias profesionales, recordando que la mal llamada Farmacia comunitaria no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la normativa española, mientras que la profesión enfermera sí cuenta con una regulación legal y un plan de estudios oficial, que establece cuatro años de estudios universitarios de Grado y dos años más de residencia, para adquirir las competencias al respecto, al igual de que sucede con los profesionales médicos.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería asegura que supone una “privatización encubierta” de servicios sanitarios que ya están cubiertos por los profesionales enfermeros y médicos, al desviar parte del presupuesto sanitario público a oficinas de farmacia que, como empresas privadas que son, tienen intereses comerciales y buscan su legítimo beneficio o lucro económico.

Por ello, desde SATSE se ha instado al Gobierno estatal y a los de las diferentes comunidades autónomas a que no realicen acuerdos o propicien cambios normativos buscando un supuesto ahorro o mejoras que no son tales, reiterando que no se puede dejar en manos de establecimientos comerciales la atención que ya prestan enfermeras y médicos dentro del sistema sanitario público de nuestro país. “No permaneceremos pasivos ante esta agresión a los profesionales de Enfermería por parte de las oficinas de farmacia”, añade.

Concurso de traslados

Otro asunto abordado por el órgano de Dirección del Sindicato ha sido la movilidad de las enfermeras y enfermeros dentro del Sistema Nacional de Salud, defendiendo que se regularice un concurso de traslados abierto y permanente que permita que todos los años, al menos, los profesionales interesados pueden cambiar de lugar de trabajo.

Al respecto, SATSE recuerda que, hasta el momento, muchas comunidades autónomas han convocado concursos de traslados de manera discrecional y con muy poca frecuencia, lo que supone un claro perjuicio para el profesional al tener serias dificultades para conciliar su vida laboral y personal si trabaja a cientos de kilómetros de su pareja o familia.

La organización sindical incide en que se debe facilitar la movilidad de las enfermeras y enfermeros interesados entre las diferentes autonomías y también entre servicios y niveles asistenciales, siempre de manera regulada y con la debida frecuencia, y no cuando le interese al servicio de salud de turno.

Por ello, SATSE, tanto a nivel estatal en el Ámbito de Negociación como en las diferentes autonomías, en los correspondientes órganos de negociación, está presionando para que se regulen en cada Servicio de Salud los concursos de traslados abiertos y permanentes. De esta manera, concluye, se facilitará una estabilidad del profesional de Enfermería que, sin lugar a dudas, redundará en un mejor seguimiento y atención sanitaria al ciudadano.