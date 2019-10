Castilla-La Mancha es la segunda región con mayor porcentaje de centros participantes en el proyecto de Erasmus+, con el 13,92%. Lo que sitúa a la Comunidad Autónoma casi 4 puntos por encima de la media nacional, cuyo porcentaje es del 10,12 por ciento

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en Albacete la directora general de Inclusión Educativa y Programas de Castilla-La Mancha, María Ángeles Marchante, quien ha acudido junto a la directora del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Coral Martínez; y la vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente de la UCLM, Fátima Guadamillas; a la inauguración de las Jornadas de Apoyo inicial de Proyectos de Asociaciones Estratégicas Erasmus+ 2019, conocido por KA2

Se trata de un programa que cuenta, a nivel nacional, con 31 millones de euros destinados a los proyectos de todos los sectores educativos, es decir: educación escolar, formación profesional, personas adultas y educación superior.

Casi 170 representantes de las Instituciones educativas y formativas de todo el territorio español han estado presentes en Albacete en la primera jornada de dicho proyecto que tiene una duración de dos días en los que “se va a asistir a todos los participantes de todos los proyectos que han sido de altísima calidad donde había mucha competencia en estos proyectos de Erasmus+”, según ha afirmado Coral Martínez ante los medios de comunicación.

Como todo proyecto de Asociación Estratégica conlleva el aliarse con sus homólogos europeos con el fin de que los proyectos evolucionen y sean de alta calidad sobre todo para el intercambio de buenas prácticas y con unos beneficios en calidad, innovación e internacionalización de los sectores que se van a representar.

LOS INTERCAMBIOS ESTÁN “CRECIENDO”

Por su parte, la vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente ha asegurado que los intercambios están “creciendo” no solo con erasmus europeos sino también con otros países que no pertenecen a la Unión Europea. “La experiencia de estudiar en una universidad fuera de España no solo aporta un mayor nivel en idioma sino que hay estudios en los que se demuestra que el haber realizado un erasmus aumenta hasta un 33 por ciento en la empleabilidad de los estudiantes. Una cifra destacable puesto que significa que enriquece el currículum, ha señalado..

Alrededor de 800 estudiantes son los que la Universidad de Castilla-La Mancha va a recibir en el primer cuatrimestre. Y aunque todavía no hay un análisis sobre este curso, en años anteriores el campus que más estudiantes erasmus ha recibido ha sido Ciudad Real y en su mayoría la Facultad de Letras. Y en relación a los estudiantes de la UCLM que deciden irse a estudiar fuera de España con este programa “suelen salir alrededor de 600”, ha confirmado la vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente.

Por último, la directora general de Inclusión Educativa y Programas de Castilla-La Mancha ha asegurado que estas jornadas tienen como objetivo el poder contribuir a la internacionalización de las instalaciones regionales. Además, ha afirmado que este programa va a suponer una “oportunidad para el intercambio formativo y para poder aprender a coordinar y gestionar un proyecto de esta envergadura”.

Castilla-La Mancha ha aprobado un total de cinco proyectos de este ámbito de los que María Ángeles Marchante ha destacado que uno de ellos que ha sido en colaboración con la viceconsejería de Empleo y Dialogo Social y cuya temática tiene que ver con la “revitalización de las zonas rurales deprimidas europeas”.

Marchante ha valorado que la comunidad castellanomanchega es una de las mayores participantes desde 2014, un año en el que comenzaron con 89 proyectos erasmus y que en la última convocatoria de este 2019 se han aprobado un total de 182 proyectos Erasmus+.