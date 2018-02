El apercibimiento se le enviará por escrito a la senadora y supone un aviso de que si en el futuro se produce otra circunstancia grave como esta, se enfrentará a sanciones mayores. La Cámara entiende que no se cometió un delito, pero sí un hecho grave.

El vicepresidente primero de la Cámara, Pedro Sanz, ha hecho hincapié en que no es una decisión con respecto a “una senadora discapacitada” sino sobre una senadora “normalizada” y que puede trabajar en similares circunstancias que el resto de parlamentarios, ha dicho, señalando que la institución ha invertido 113.000 euros en adaptar sus infraestructuras. Ha contratado también a dos asistentes para que la ayuden, con un coste anual cercano a los 80.000 euros, según los datos facilitados hoy por la institución.

Sanz ha asegurado que se estaría haciendo “un flaco favor al mundo del discapacitado” si no se interpreta la sanción del Senado en estos términos. “Se han puesto todos los medios y eliminado todos los obstáculos para que pueda llevar a cabo su tarea con normalidad. Lleva dos años votando y no ha habido ningún obstáculo. Hay otros senadores que muchas veces no llegan a votar, es problema de cada uno, su planificación”, ha agregado.

El hecho tuvo lugar en el Pleno del pasado miércoles, al votar una moción del PP sobre criptomonedas. La senadora no llegaba al hemiciclo a tiempo y envió a uno de sus ayudantes a votar en su lugar, a una de las personas que siempre le acompañan y que habitualmente están dentro del Pleno a su lado. Algunos senadores que presenciaron la escena le hicieron ver que aquello no era correcto, según fuentes consultadas por Europa Press, pero él votó igualmente.

El voto de los parlamentarios es personal, como establece la Constitución. Durante las votaciones en los Plenos, se cierran de hecho las puertas y en el hemiciclo sólo pueden permanecer los senadores y los asistentes de los senadores con discapacidad como Virginia Felipe.

EN IGUALDAD DE CONDICIONES

Sanz ha insistido en la rueda de prensa en que el Senado ha trabajado para que la senadora cumpla su función “en igualdad de condiciones” que el resto y ha reiterado por ello que el acuerdo alcanzado por unanimidad por la Mesa, formada por cuatro miembros del PP, dos del PSOE y uno del PNV, afecta a una parlamentaria “normalizada”.

“Me gustaría que el análisis no se haga pensando en una senadora discapacitada”, ha dicho en varias ocasiones. La Mesa entiende que el hecho de que otra persona votara enviado por Virginia Felipe es “grave” y de ahí el apercibimiento.

Preguntado si en la reunión de este martes ha habido alguna reflexión sobre la necesidad de ampliar la llamada al Pleno antes de las votaciones, a la vista de lo que alega la senadora, que no llegaba a tiempo, Sanz ha respondido que la obligación de los parlamentarios es “estar presente en el Pleno” y que durante dos años, Virginia Felipe ha trabajado sin problemas.

“Cada no se administra, si se va, si se queda en el recinto, sabe el tiempo qué tiene. Durante dos años la senadora ha ido conviviendo con estos tiempos. Otras personas no han llegado al Pleno y no han votado, no pasa nada”, ha explicado.

Ha asegurado que nadie avisó a la Mesa de que la senadora no llegaba y que se ampliara el tiempo de la llamada al Pleno. “A nadie se nos dijo esperen ustedes. Se está a lo que los ujieres van diciendo, se cierra la puerta y el que entra, entra y el que no, no entra”, ha añadido.

Pedro Sanz ha hecho un resumen de las obras realizadas por el Senado, desde el apartado para votar en el escaño, al despacho de la parlamentaria, los accesos a las tribunas de oradores o algunos baños.